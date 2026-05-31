Pubblicata la nuova guida al volontariato in Valle d’Aosta

Chi vuole entrare nel mondo del volontariato in Valle d’Aosta ha ora uno strumento nuovo, concreto e finalmente aggiornato. Il CSV VDA ODV ha infatti pubblicato la nuova Guida del Volontariato della Valle d’Aosta, realizzata con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e presentata in occasione del Salone del Libro 2026.

Un ritorno tutt’altro che simbolico: la precedente edizione risaliva a vent’anni fa. Un vuoto colmato oggi con una pubblicazione che rimette ordine, nomi e contatti dentro un mondo che, nel frattempo, non si è mai fermato.

La guida raccoglie 210 organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, tutte riconducibili all’ecosistema del CSV VDA ODV e suddivise per ambiti di intervento: dalla salute al soccorso, dalla cultura all’assistenza socio-sanitaria, fino all’educazione e alla promozione sociale.

Non è un semplice elenco: è uno strumento pensato per orientarsi. Per chi si avvicina per la prima volta al volontariato, ma anche per chi cerca un’associazione attiva su un territorio specifico o su una determinata area di bisogno.

La pubblicazione è disponibile anche online sul sito del CSV e verrà distribuita alle associazioni del territorio, rafforzando così una rete già molto capillare.

Nella prefazione, il presidente Claudio Latino offre la chiave di lettura della guida, che va oltre la funzione pratica e diventa quasi una fotografia del sistema associativo valdostano. Le sue parole vengono riportate così: “Questa pubblicazione raccoglie i riferimenti delle tante realtà che si sono accreditate che usufruiscono dei servizi del nostro Centro e che, con esso, mantengono un rapporto vivo, costante e costruttivo.” “È quindi - conclude Latino - non solo uno strumento utile di consultazione, ma anche una fotografia aggiornata del volontariato valdostano, una realtà ricca e in continuo cambiamento.”

Ed è proprio questo il punto centrale: il volontariato non è una struttura statica, ma un organismo vivo che si adatta ai bisogni della società.

In un tempo in cui spesso si parla di distanza tra istituzioni e cittadini, questa guida racconta invece il contrario: una rete che esiste, funziona e continua a crescere. E soprattutto una rete che ora è più facile da vedere, capire e raggiungere.