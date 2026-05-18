Uno sportello per dare voce ai diritti: la CGIL Valle d’Aosta inaugura il nuovo Sportello Disabilità

Non un semplice ufficio, ma un luogo di ascolto, orientamento e difesa dei diritti. La CGIL Valle d’Aosta sceglie di mettere al centro le persone inaugurando ufficialmente il nuovo Sportello Disabilità, un servizio pensato per offrire supporto concreto alle persone con disabilità, alle lavoratrici, ai lavoratori e alle loro famiglie.

L’appuntamento è fissato per il 25 maggio alle ore 11 nel Salone della CGIL Valle d’Aosta, ad Aosta, alla presenza della segretaria generale Vilma Gaillard, della responsabile dello sportello Genny Targhetta e dei ragazzi del Liceo Artistico di Aosta, che hanno realizzato per l’occasione un’opera dedicata ai temi dell’inclusione, della dignità e dei diritti.

Lo sportello è già operativo dal 15 aprile nella sede della CGIL di via Binel 24 e rappresenta una risposta concreta a bisogni spesso lasciati ai margini: orientamento sui diritti, consulenza sulle normative, accompagnamento amministrativo e sostegno personalizzato nei percorsi lavorativi e sociali.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: costruire un mondo del lavoro più equo, accessibile e rispettoso della dignità di tutte e tutti. Un impegno che si traduce in un’attività quotidiana di informazione e tutela sui temi della disabilità, dell’invalidità civile, del collocamento mirato, dei permessi lavorativi, dei sostegni economici e dell’inclusione occupazionale.

In un momento storico in cui troppo spesso si parla di inclusione soltanto a parole, la nascita di uno spazio dedicato e strutturato assume un valore che va oltre il semplice servizio sindacale. Significa riconoscere che dietro ogni pratica amministrativa esiste una persona, una famiglia, una storia fatta spesso di ostacoli burocratici, difficoltà lavorative e solitudine.

Proprio per questo lo Sportello Disabilità punta su un approccio centrato sulla persona, mettendo al primo posto ascolto, accompagnamento e costruzione di percorsi personalizzati. Un elemento qualificante sarà inoltre la stretta collaborazione con il patronato INCA, che consentirà una presa in carico integrata per le pratiche relative all’invalidità civile, alla non autosufficienza e all’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Lo Sportello Disabilità della CGIL Valle d’Aosta è aperto al pubblico il lunedì dalle 14.30 alle 18 e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 presso la sede di via Binel 24 ad Aosta. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il centralino della CGIL Valle d’Aosta al numero 0165/271611.

In una società che rischia troppo spesso di lasciare indietro le fragilità, iniziative come questa ricordano che i diritti non devono essere concessioni, ma strumenti concreti di cittadinanza, autonomia e partecipazione.