Le Médiateur du citoyen à réformer

C’è una differenza enorme tra un’istituzione che esiste e un’istituzione che incide davvero. Ed è esattamente dentro questa differenza che oggi rischia di perdersi l’Ufficio del Difensore civico e Garante della Valle d’Aosta.

La relazione annuale 2025 ha confermato ciò che già si intuiva: i cittadini bussano alla porta del garante perché il disagio amministrativo è reale. Amministrazione fiscale, sanzioni, sanità, accesso ai servizi, pratiche bloccate, comunicazioni incomprensibili, digitalizzazione che esclude invece di semplificare. Il malessere è concreto. I numeri lo certificano. Ma il problema non riguarda più soltanto l’efficacia dell’ufficio. Il nodo vero è il modello politico che lo governa.

Un organismo di garanzia non può trasformarsi in una struttura che ascolta tutto ma incide poco. Non può ridursi a mediazione permanente, dialogo istituzionale e raccomandazioni generiche, mentre le disfunzioni amministrative si riproducono identiche anno dopo anno. E soprattutto non può dipendere dagli equilibri della politica.

Qui sta il punto che in Valle d’Aosta si evita sistematicamente: la progressiva politicizzazione di una figura che nasceva per essere indipendente. Negli anni, il Difensore civico è stato assorbito dentro logiche di maggioranza, equilibri consiliari e accordi trasversali. E quando un garante viene scelto più per dinamiche di forza che per riconoscimento tecnico, la prima cosa che si indebolisce è la sua credibilità.

Perché la vera autonomia non è dichiarata: è percepita. E la Valle d’Aosta, paradossalmente, aveva aperto una strada molto più avanzata.

La prima legge regionale sul Difensore civico — la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 — rappresentava un modello istituzionale innovativo, studiato anche in ambito universitario internazionale per la sua capacità di sottrarre la figura del garante alle logiche spartitorie.

Il principio era chiaro: selezione per titoli, competenze, autorevolezza, indipendenza. Nessuna appartenenza politica necessaria. Perfino la verifica del francese era concepita come filtro tecnico preliminare, non come strumento di orientamento politico. Il messaggio era semplice: il garante non deve piacere alla politica. Deve poterla controllare.

Oggi accade spesso il contrario.

Si nomina il garante, si presenta la relazione, si registrano criticità, e tutto rientra nel circuito ordinario della gestione amministrativa. Si ascolta. Si media. Si accompagna. Si chiarisce. Ma raramente si cambia davvero ciò che non funziona.

E allora bisogna dirlo senza ambiguità: non basta difendere il garante. Bisogna riformarlo. Radicalmente.

Serve una nuova legge regionale che lo sottragga alla zona grigia delle nomine politiche. Le candidature devono poter arrivare dalla società civile, dal mondo professionale, dall’università, dall’associazionismo. E soprattutto serve una commissione realmente indipendente.

Non politica, ma istituzionale e tecnica: presidente del Tribunale, presidente del TAR, rappresentante dell’Ordine degli avvocati, con il presidente del Consiglio regionale in funzione di garanzia procedurale e voto decisivo solo in caso di parità.

Sarebbe un cambio di paradigma. Il garante non scelto dalla politica, ma riconosciuto da un sistema di garanzie esterne alla politica. Ed è questo il punto rimosso da anni.

Il rischio maggiore non è l’inefficienza. È l’addomesticamento istituzionale. Un garante dipendente dal contesto politico diventa inevitabilmente prudente. E un garante prudente, col tempo, smette di essere incisivo. Resta la forma: rapporti, statistiche, raccomandazioni.

Ma il cittadino non ha bisogno di un narratore del disagio amministrativo. Ha bisogno di una funzione che lo riduca. E qui la responsabilità torna alla politica valdostana. Negli anni si è rafforzata la struttura, si sono aggiunte competenze — detenuti, infanzia, disabilità — ma non è cresciuta l’indipendenza reale dell’istituzione. Il problema centrale resta intatto: chi controlla il controllore?

Un Difensore civico efficace deve poter creare pressione. Deve poter individuare responsabilità. Deve poter indicare inefficienze ripetute. Deve poter far emergere ciò che non funziona. Senza questo, resta solo una funzione simbolica.

E allora la domanda finale è inevitabile: la Valle d’Aosta vuole un vero organismo di garanzia oppure un’istituzione rassicurante che non disturba troppo?

Perché le due cose, alla lunga, non possono più coincidere.

Il Difensore civico da riformare

Il existe une différence énorme entre une institution qui existe et une institution qui agit réellement. C’est précisément dans cet écart que risque aujourd’hui de se perdre le Bureau du Médiateur et Garant de la Vallée d’Aoste. Le rapport annuel 2025 confirme ce que l’on pressentait déjà : les citoyens frappent à la porte du garant parce que le malaise administratif est réel. Fiscalité, sanctions, santé, accès aux services, dossiers bloqués, communications incompréhensibles, numérisation qui exclut au lieu de simplifier. Le malaise est concret. Les chiffres le confirment.

Mais le problème ne concerne plus seulement l’efficacité du bureau. Le véritable enjeu est le modèle politique qui le gouverne. Un organisme de garantie ne peut pas devenir une structure qui écoute tout mais agit peu. Il ne peut pas se limiter à la médiation permanente, au dialogue institutionnel et aux recommandations générales, tandis que les dysfonctionnements administratifs se répètent année après année. Et surtout, il ne peut pas dépendre des équilibres politiques.

C’est là le point systématiquement évité en Vallée d’Aoste : la politisation progressive d’une fonction née pour être indépendante.

Au fil des années, le Médiateur a été absorbé dans des logiques de majorité et d’accords politiques. Et lorsqu’un garant est choisi davantage pour des équilibres de force que pour une reconnaissance technique, sa crédibilité s’affaiblit immédiatement. Car la véritable autonomie n’est pas proclamée : elle est perçue.

Et la Vallée d’Aoste avait pourtant ouvert une voie beaucoup plus avancée. La première loi régionale sur le Médiateur — la loi régionale du 2 mars 1992, n° 5 — constituait un modèle institutionnel innovant, étudié aussi dans le monde universitaire international pour sa capacité à soustraire cette fonction aux logiques de partage politique.

Le principe était clair : sélection fondée sur les titres, les compétences, l’autorité et l’indépendance. Même la vérification du français était conçue comme un filtre technique préalable, non comme un outil d’orientation politique.

Le message était simple : le garant ne doit pas plaire à la politique. Il doit pouvoir la contrôler. Aujourd’hui, c’est souvent l’inverse.

On nomme le garant, on présente le rapport, on enregistre les critiques, puis tout rentre dans le fonctionnement ordinaire de l’administration. On écoute. On médie. On accompagne. On clarifie. Mais on change rarement les choses en profondeur.

Il faut donc le dire clairement : il ne suffit pas de défendre le garant. Il faut le réformer. Radicalement. Une nouvelle loi régionale est nécessaire pour le sortir de la zone grise des nominations politiques.

Les candidatures doivent pouvoir venir de la société civile, des milieux professionnels, universitaires et associatifs. Et surtout, il faut une commission réellement indépendante.

Non politique, mais institutionnelle et technique : président du Tribunal, président du TAR, représentant du Barreau, avec le président du Conseil régional comme garant procédural et voix décisive uniquement en cas d’égalité. Ce serait un changement de paradigme. Un garant non choisi par la politique, mais reconnu par un système de garanties extérieures à la politique. Et c’est précisément ce qui manque aujourd’hui.

Le risque principal n’est pas l’inefficacité. C’est l’apprivoisement institutionnel. Un garant dépendant du contexte politique devient inévitablement prudent. Et un garant prudent finit par perdre son efficacité. Il reste alors la forme : rapports, statistiques, recommandations. Mais le citoyen n’a pas besoin d’un narrateur du malaise administratif. Il a besoin d’une fonction qui le corrige. Et ici, la responsabilité revient à la politique valdôtaine.

Au fil des années, des compétences ont été ajoutées — détenus, enfance, handicap — sans renforcer réellement l’indépendance de l’institution. Le problème central demeure : qui contrôle le contrôleur ?

Un Médiateur efficace doit pouvoir exercer une pression réelle. Il doit pouvoir identifier les responsabilités. Il doit pouvoir mettre en lumière les dysfonctionnements répétés. Sans cela, il ne reste qu’une fonction symbolique.

Et la question finale devient inévitable : la Vallée d’Aoste veut-elle un véritable organisme de garantie ou une institution rassurante qui dérange le moins possible ? Car, à terme, les deux ne peuvent plus coexister.