Quel Meloni ?

C’è una costante nella politica italiana: quando si è all’opposizione si scopre improvvisamente la ricetta per tutto. Quando si arriva al governo, quella ricetta sparisce, e al suo posto resta il foglio illustrativo: “stare fermi, agitare prima dell’uso, comunicare molto”.

Giorgia Meloni non fa eccezione. Anzi, oggi rappresenta uno dei casi più limpidi di trasformazione politica tra ciò che si promette e ciò che si realizza. E dopo il referendum — qualunque sia stato il suo esito politico e simbolico — il cambiamento di tono è stato fin troppo evidente: meno slancio, più prudenza; meno conflitto, più gestione; meno “pronti a tutto”, più “vedremo”.

Il problema non è il cambio di stile. Il problema è il vuoto che resta dietro lo stile.

Perché nel frattempo il repertorio è sempre lo stesso, ripetuto come un mantra: giovani, lavoro, crescita, famiglia, sicurezza economica, taglio delle tasse, riduzione delle accise. Un elenco che ormai suona come una filastrocca istituzionale, buona per ogni stagione e per nessuna in particolare. Peccato che il Paese reale continui a raccontare altro.

I giovani continuano a partire. Il lavoro, quando c’è, spesso è precario o sottopagato. Le tasse non si sono alleggerite in modo percepibile per chi vive di stipendio o pensione. Le accise sono ancora lì, immobili come certe promesse elettorali. E la crescita, quella vera, quella che cambia la vita delle persone, resta un obiettivo evocato più che raggiunto.

E allora la domanda diventa inevitabile: quale Meloni stiamo guardando?

Quella che urlava contro “i governi incapaci” o quella che oggi scopre che governare significa soprattutto non scontentare troppo nessuno? Quella che prometteva di “cambiare tutto” o quella che si è progressivamente adattata all’idea che cambiare poco è più sicuro?

Il punto politico è tutto qui: la distanza crescente tra la narrazione e i risultati. Perché se ogni intervento pubblico è una lista di buone intenzioni già sentite, allora non siamo più davanti a una strategia di governo, ma a una strategia di comunicazione permanente.

E la comunicazione, da sola, non paga le bollette.

Dopo il referendum — che ha funzionato come una sorta di acceleratore politico e mediatico — la sensazione è che il governo abbia irrigidito il controllo della narrazione, quasi a voler compensare un’azione politica che fatica a produrre svolte percepibili. Più messaggi, più slogan, più dichiarazioni. Ma sempre lo stesso problema: la realtà non si adegua.

E qui sta il rischio più serio per chi governa a lungo: confondere la tenuta del consenso con la qualità del governo. Si può anche vincere la battaglia quotidiana della comunicazione, occupare il campo, dettare l’agenda mediatica. Ma alla fine resta una domanda semplice, brutale, inevitabile: cosa è cambiato davvero nella vita delle persone?

Perché se la risposta è “poco o nulla”, allora non basta ripetere le priorità. Bisogna dimostrare di averle affrontate.

E invece, a oggi, l’impressione è che la Meloni di governo stia diventando sempre più la custode delle promesse della Meloni di opposizione. Le conserva, le cita, le ripropone. Ma non le realizza con la stessa forza con cui le aveva annunciate.

Così resta un’immagine paradossale: una premier che continua a parlare come se dovesse ancora arrivare al potere, mentre il potere ce l’ha già da tempo.

E gli italiani, che questa differenza la percepiscono benissimo anche senza editoriali, iniziano a farsela da soli la risposta alla domanda iniziale: non quale Meloni, ma quanta Meloni reale c’è ancora dentro la Meloni delle promesse.

E la sensazione, sempre più diffusa, è che il saldo tra le due sia diventato decisamente negativo.

Quale Meloni

Il existe une constante en politique italienne : quand on est dans l’opposition, on découvre soudain la recette pour tout. Quand on arrive au pouvoir, cette recette disparaît, et à sa place reste la notice : « rester immobile, agiter avant usage, communiquer beaucoup ».

Giorgia Meloni ne fait pas exception. Au contraire, elle représente aujourd’hui l’un des cas les plus clairs de transformation politique entre ce qui est promis et ce qui est réalisé. Et après le référendum — quel qu’en ait été le résultat politique et symbolique — le changement de ton a été trop évident : moins d’élan, plus de prudence ; moins de conflit, plus de gestion ; moins de “prêts à tout”, plus de “nous verrons”.

Le problème n’est pas le changement de style. Le problème, c’est le vide qui reste derrière ce style.

Car entre-temps, le répertoire est toujours le même, répété comme une litanie : jeunes, emploi, croissance, famille, sécurité économique, baisse des impôts, réduction des accises. Une liste qui ressemble désormais à une comptine institutionnelle, valable pour toutes les saisons et pour aucune en particulier. Sauf que le pays réel continue de raconter autre chose.

Les jeunes continuent de partir. Le travail, quand il existe, est souvent précaire ou mal payé. Les impôts n’ont pas diminué de manière perceptible pour ceux qui vivent de leur salaire ou de leur pension. Les accises sont toujours là, immobiles comme certaines promesses électorales. Et la croissance, la vraie, celle qui change la vie des gens, reste un objectif davantage évoqué qu’atteint.

Alors la question devient inévitable : quelle Meloni regardons-nous ?

Celle qui criait contre “les gouvernements incapables” ou celle qui découvre aujourd’hui que gouverner signifie surtout ne pas trop déplaire ? Celle qui promettait de “tout changer” ou celle qui s’est progressivement adaptée à l’idée que changer peu est plus sûr ?

Le point politique est là : la distance croissante entre le récit et les résultats. Car si chaque intervention publique est une liste de bonnes intentions déjà entendues, alors nous ne sommes plus face à une stratégie de gouvernement, mais à une stratégie de communication permanente.

Et la communication, à elle seule, ne paie pas les factures.

Après le référendum — qui a fonctionné comme une sorte d’accélérateur politique et médiatique — le sentiment est que le gouvernement a renforcé le contrôle du récit, presque pour compenser une action politique qui peine à produire des changements perceptibles. Plus de messages, plus de slogans, plus de déclarations. Mais toujours le même problème : la réalité ne s’adapte pas.

Et c’est là que réside le risque le plus sérieux pour ceux qui gouvernent longtemps : confondre la stabilité du consensus avec la qualité du gouvernement. On peut gagner la bataille quotidienne de la communication, occuper le terrain, imposer l’agenda médiatique. Mais au final, une question simple, brutale, inévitable demeure : qu’est-ce qui a réellement changé dans la vie des gens ?

Car si la réponse est “peu ou rien”, alors il ne suffit pas de répéter les priorités. Il faut démontrer qu’on les a affrontées.

Et pourtant, à ce jour, l’impression est que la Meloni de gouvernement devient de plus en plus la gardienne des promesses de la Meloni d’opposition. Elle les conserve, les cite, les répète. Mais sans les réaliser avec la même force qu’elle les avait annoncées.

Il reste ainsi une image paradoxale : une Première ministre qui continue de parler comme si elle devait encore arriver au pouvoir, alors qu’elle l’exerce déjà depuis longtemps.

Et les Italiens, qui perçoivent très bien cette différence sans avoir besoin d’éditoriaux, commencent à se faire eux-mêmes la réponse à la question initiale : non pas quelle Meloni, mais combien de Meloni réelle reste encore dans la Meloni des promesses.

Et le sentiment, de plus en plus répandu, est que le bilan entre les deux est nettement négatif.