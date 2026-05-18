Montagne riche, montagne oubliée

Redditi alti nelle località turistiche, servizi sempre più fragili nei paesi interni: la Valle d’Aosta si racconta bene nei numeri, ma si smentisce nella realtà quotidiana. Le contraddizioni di una montagna che corre a due velocità.

C’è una montagna che sale nelle classifiche dei redditi e un’altra che scende lentamente, quasi senza rumore, nella lista delle priorità. E tra le due non c’è un confine geografico: c’è un modello di sviluppo che ha deciso chi deve brillare e chi può restare in ombra.

I numeri, quelli ufficiali delle dichiarazioni fiscali, dicono che la Valle d’Aosta è una regione ricca. E in parte è vero. Località come Courmayeur stanno stabilmente tra i comuni italiani con i redditi medi più alti, con valori che superano i 40 mila euro annui, spinti da turismo internazionale, seconde case e un’economia che vive anche di status oltre che di lavoro reale.

Poi ci sono Cervinia, Gressoney, la stessa Aosta, Saint-Vincent: ciascuna con il proprio profilo, tutte dentro una narrazione che parla di benessere diffuso o almeno di buona tenuta economica. Ma basta spostarsi di pochi chilometri per capire che quei numeri raccontano solo una parte della storia.

Perché la “montagna ricca” è soprattutto una montagna concentrata. Concentrata in poche località, in pochi settori, in pochi periodi dell’anno. Il resto del territorio vive un’altra dinamica: spopolamento, servizi che si riducono, attività commerciali che chiudono, giovani che partono e non tornano.

È qui che il racconto si incrina.

Si continua a celebrare la Valle d’Aosta come regione virtuosa, con redditi medi tra i più alti del Paese, ma si evita spesso di dire che quella media è drogata dalla presenza di poli turistici ad altissima redditività e da una struttura demografica sempre più sbilanciata. In altre parole: pochi comuni tirano su la media, molti altri faticano a restare in piedi.

E allora la domanda non è quanto è ricca la montagna, ma chi è ricca la montagna.

Perché se Courmayeur è la vetrina internazionale dell’arco alpino, Saint-Vincent è l’esempio di ciò che resta quando la vetrina perde luce. La “Riviera delle Alpi” è rimasta più un’etichetta nostalgica che un motore economico reale, con un’identità turistica che sopravvive a fatica tra casinò, terme e un’offerta che non ha più la centralità di un tempo.

Aosta, dal canto suo, regge il ruolo di capoluogo amministrativo, ma non è certo una città che traina lo sviluppo regionale. È piuttosto un grande ufficio diffuso, con un’economia stabile ma poco dinamica, lontana dalle narrazioni della montagna dei record.

E poi ci sono le valli laterali, i comuni minori, quelli che non entrano nelle classifiche e che proprio per questo finiscono fuori anche dal dibattito pubblico. Lì la ricchezza media non è un indicatore, ma una statistica distante.

Il punto è che questa divaricazione non è un incidente, ma una traiettoria.

Si è costruito un modello che ha puntato tutto su alcune polarità turistiche ad alta redditività, lasciando il resto del territorio in una posizione difensiva. Funziona nei numeri, funziona nelle classifiche, funziona nei comunicati. Molto meno nella vita quotidiana di chi la montagna la abita tutto l’anno.

E così la Valle d’Aosta diventa una sorta di paradosso geografico: piccola, ricca nelle statistiche, fragile nella sua struttura diffusa. Una regione che appare ai primi posti per reddito medio, ma che fatica sempre di più a garantire continuità sociale nei suoi territori più marginali.

La vera domanda, allora, non riguarda più la classifica nazionale. Quella è solo uno specchio, spesso deformante.

La domanda è se una montagna può reggersi davvero su poche isole di benessere circondate da un mare di fragilità silenziosa. Oppure se, prima o poi, anche le isole inizieranno a sentire il peso dell’isolamento.

Perché una montagna ricca, ma solo a macchia di leopardo, rischia di diventare una montagna sempre più difficile da vivere. Anche dove i numeri, ancora per un po’, raccontano una storia diversa.

Montagna ricca, montagna dimenticata

Des revenus élevés dans les stations touristiques, des services toujours plus fragiles dans les villages de l’intérieur : la Vallée d’Aoste se raconte bien dans les chiffres, mais se contredit dans la réalité quotidienne. Les contradictions d’une montagne qui avance à deux vitesses.

Il existe une montagne qui grimpe dans les classements des revenus et une autre qui descend lentement, presque sans bruit, dans la liste des priorités. Et entre les deux, il n’y a pas de frontière géographique : il y a un modèle de développement qui a décidé qui doit briller et qui peut rester dans l’ombre.

Les chiffres officiels des déclarations fiscales disent que la Vallée d’Aoste est une région riche. Et en partie, c’est vrai. Des localités comme Courmayeur figurent régulièrement parmi les communes italiennes aux revenus moyens les plus élevés, avec des valeurs dépassant les 40 000 euros par an, portées par le tourisme international, les résidences secondaires et une économie qui repose aussi sur le prestige autant que sur le travail réel.

Puis il y a Cervinia, Gressoney, Aoste elle-même, Saint-Vincent : chacune avec son profil, toutes intégrées dans un récit qui parle de bien-être diffus ou au moins de bonne tenue économique. Mais il suffit de s’éloigner de quelques kilomètres pour comprendre que ces chiffres ne racontent qu’une partie de l’histoire.

Car la « montagne riche » est surtout une montagne concentrée. Concentrée dans quelques localités, quelques secteurs, quelques périodes de l’année. Le reste du territoire vit une autre dynamique : dépeuplement, services qui se réduisent, commerces qui ferment, jeunes qui partent et ne reviennent pas.

C’est là que le récit se fissure.

On continue de présenter la Vallée d’Aoste comme une région vertueuse, avec des revenus moyens parmi les plus élevés du pays, mais on évite souvent de dire que cette moyenne est biaisée par la présence de pôles touristiques à très forte capacité de revenu et par une structure démographique de plus en plus déséquilibrée. En d’autres termes : quelques communes tirent la moyenne vers le haut, beaucoup d’autres peinent à rester debout.

La question n’est donc pas de savoir si la montagne est riche, mais pour qui elle l’est.

Car si Courmayeur est la vitrine internationale de l’arc alpin, Saint-Vincent est l’exemple de ce qui reste lorsque la vitrine perd de son éclat. La « Riviera des Alpes » est devenue davantage une étiquette nostalgique qu’un véritable moteur économique, avec une identité touristique qui survit difficilement entre le casino, les thermes et une offre qui n’a plus la centralité d’autrefois.

Aoste, de son côté, tient son rôle de chef-lieu administratif, mais ce n’est certainement pas une ville qui tire le développement régional. C’est plutôt un grand bureau diffus, avec une économie stable mais peu dynamique, loin des récits d’une montagne des records.

Et puis il y a les vallées latérales, les petites communes, celles qui n’apparaissent pas dans les classements et qui, justement pour cette raison, disparaissent aussi du débat public. Là, la richesse moyenne n’est pas un indicateur, mais une statistique lointaine.

Le problème est que cette divergence n’est pas un accident, mais une trajectoire.

On a construit un modèle qui a misé sur quelques pôles touristiques à haute rentabilité, en laissant le reste du territoire dans une position défensive. Cela fonctionne dans les chiffres, dans les classements, dans les communiqués. Beaucoup moins dans la vie quotidienne de ceux qui habitent la montagne toute l’année.

Ainsi, la Vallée d’Aoste devient une sorte de paradoxe géographique : petite, riche dans les statistiques, fragile dans sa structure diffuse. Une région qui apparaît en tête pour le revenu moyen, mais qui peine de plus en plus à garantir une continuité sociale dans ses territoires les plus périphériques.

La vraie question ne concerne donc plus le classement national. Celui-ci n’est qu’un miroir, souvent déformant.

La question est de savoir si une montagne peut réellement tenir debout sur quelques îlots de prospérité entourés d’une mer de fragilité silencieuse. Ou si, tôt ou tard, même les îlots commenceront à ressentir le poids de l’isolement.

Car une montagne riche mais en taches de léopard risque de devenir une montagne toujours plus difficile à vivre. Même là où les chiffres, encore pour un temps, racontent une histoire différente.