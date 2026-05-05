Non scoraggiarsi nella cura dei poveri: il Papa richiama alla speranza concreta

C’è un passaggio, tra le parole pronunciate da Leone XIV, che più di altri restituisce il senso di un discorso tutt’altro che formale: non scoraggiarsi. Non farlo proprio quando le risorse scarseggiano, quando le strutture fanno fatica, quando persino la buona volontà rischia di incrinarsi davanti a problemi che sembrano più grandi di chi li affronta ogni giorno.

Il Papa ha ricevuto questa mattina i responsabili di Catholic Charities USA, la vasta rete che coordina circa 170 realtà diocesane negli Stati Uniti. Un esercito silenzioso della solidarietà che, solo nell’ultimo anno, ha raggiunto oltre 15 milioni di persone: senzatetto, famiglie in difficoltà, anziani soli, bambini senza accesso a cibo adeguato. Numeri che raccontano una povertà diffusa e, allo stesso tempo, una risposta organizzata che prova a reggere l’urto.

Il tono del Pontefice è diretto, quasi confidenziale. Ammette le difficoltà, senza edulcorarle: aiutare i poveri, dice, comporta ostacoli sia personali sia istituzionali. Non c’è retorica, ma il riconoscimento concreto di chi opera sul campo e si scontra ogni giorno con limiti economici, burocratici e politici. E proprio qui arriva il punto: cedere al pessimismo, secondo Leone XIV, significherebbe smarrire il cuore stesso dell’azione cristiana.

La cura degli ultimi non è un’aggiunta, ma “parte integrante del vivere cristiano autentico”. Una frase che pesa, soprattutto in un contesto come quello statunitense, dove nelle ultime settimane non sono mancate tensioni anche sul piano politico. La decisione del governo di interrompere uno storico finanziamento federale destinato ai servizi per minori non accompagnati e rifugiati – gestiti da Catholic Charities a Miami – è un segnale che va oltre il dato economico. Parla di un cambio di clima, di priorità che si spostano, di reti sociali che rischiano di indebolirsi.

Eppure il Papa invita a guardare oltre. A restare agganciati a quella che definisce una “missione di compassione”, capace non solo di fornire aiuti materiali, ma di restituire dignità. Non è un dettaglio: nel suo discorso torna più volte l’idea che la carità non si esaurisca nell’assistenza, ma diventi relazione, incontro, riconoscimento reciproco.

C’è un passaggio particolarmente significativo, quando Leone XIV parla di “situazioni disumane” da affrontare con creatività e determinazione. È un’espressione forte, che fotografa senza filtri alcune delle realtà con cui queste agenzie si confrontano: marginalità estrema, migrazioni difficili, conflitti sociali che si scaricano sulle fasce più fragili.

La prospettiva, però, non è mai quella dell’emergenza fine a sé stessa. Il Papa insiste su un doppio movimento: aiutare chi soffre e, allo stesso tempo, lasciarsi toccare da quell’incontro. È lì che la carità diventa qualcosa di più di un servizio: un’esperienza che cambia anche chi la offre. Un richiamo che, in tempi di organizzazioni sempre più strutturate e spesso costrette a ragionare in termini di numeri e bilanci, suona quasi come un invito a non perdere l’anima.

Non manca, infine, una nota di speranza, che non è generica ma operativa: “aprire vie di speranza e di vita nuova”. Tradotto, significa continuare a inventare soluzioni, adattarsi ai contesti, non fermarsi davanti ai tagli o alle difficoltà. Una linea che, letta tra le righe, sembra anche una risposta alle tensioni politiche in corso negli Stati Uniti.

Il messaggio che arriva da Roma è chiaro: la carità organizzata può attraversare crisi, perdere finanziamenti, scontrarsi con scelte istituzionali, ma non può permettersi di perdere la propria direzione. Perché, in fondo, è proprio nei momenti di frustrazione – quelli che il Papa cita esplicitamente – che si misura la tenuta di un impegno.

E in un mondo che continua a produrre nuove forme di povertà, il rischio più grande, più ancora della mancanza di risorse, resta quello di abituarsi. Leone XIV, oggi, ha provato a dire esattamente il contrario: non abituarsi mai.