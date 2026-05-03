Almanach de lundi 4 mai Le Saint Suaire

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO

Lunedì 4 maggio

Saint-Vincent - ore 19.30

Incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

di Émarèse e Saint-Vincent

Martedì 5 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Sant’Anselmo - ore 20.30

Incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

di Sant’Anselmo e Saint-Christophe

Mercoledì 6 maggio

Vescovado - ore 18.00

Insediamento Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori dei conti

dell’Istituto diocesano sostentamento clero

Giovedì 7 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Sant’Orso - ore 18.00

S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

di Porossan e Sant’Orso

Venerdì 8 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Curia vescovile - ore 15.00

Consiglio diocesano affari economici

Sabato 9 maggio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre - ore 10.00

Incontro per Responsabili estate ragazzi a cura del Servizio tutela minori

Chiesa parrocchiale di Gressoney-Saint-Jean - ore 18.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Domenica 10 maggio

Chiesa parrocchiale di Antey-Saint-André - ore 10.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale di Charvensod e Pollein

La Chiesa celebra La Santa Sindone

La Sindone è un lenzuolo di lino, tessuto a spina di pesce, delle dimensioni di circa m 4,42 x 1,13, contenente la doppia immagine accostata per il capo del cadavere di un uomo morto in seguito ad una serie di torture culminate con la crocefissione. L'immagine è contornata da due linee nere strinate e da una serie di lacune: sono i danni dovuti all'incendio avvenuto a Chambéry nel 1532. Secondo la tradizione si tratta del Lenzuolo citato nei Vangeli che servì per avvolgere il corpo di Gesù nel sepolcro. Questa tradizione ha trovato numerosi riscontri dalle indagini scientifiche sul Lenzuolo e la probabilità che la Sindone sia autentica è altissima. Certamente la Sindone, per le caratteristiche della sua impronta, rappresenta un rimando diretto e immediato che aiuta a comprendere e meditare la drammatica realtà della Passione di Gesù. Per questo Papa san Giovanni Paolo II l'ha definita "specchio del Vangelo". L'Arcidiocesi di Torino celebra ogni anno in data 4 maggio la memoria liturgica della Santa Sindone.

Il sole sorge alle ore 6,15 e tramonta alle ore 20,40

“La guerra non risolve i conflitti, li moltiplica. È sempre una sconfitta dell’umanità.” (Papa Leone XIV)

È una frase che colpisce perché rovescia completamente la retorica della forza: la guerra non è mai uno strumento efficace, ma un moltiplicatore di caos. E oggi, guardando a una politica spesso muscolare, fatta di slogan e contrapposizioni, suona quasi come una denuncia implicita: quando manca la capacità di mediazione, si apre la strada allo scontro. E lo scontro, nella storia, non ha mai costruito nulla di duraturo.