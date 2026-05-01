Fame nel mondo, l’appello di Leone XIV: “Serve una svolta, basta sprechi e consumo egoista”

Di fronte a un mondo in cui milioni di persone continuano a non avere accesso al cibo, Leone XIV lancia un appello diretto e senza sfumature: è necessario cambiare mentalità, abbandonare la logica del consumo egoista e promuovere una cultura della solidarietà fatta di azioni concrete.

Il Pontefice parla apertamente di una contraddizione “dolorosa”, che segna il nostro tempo. “Oggi riconosciamo con dolore che milioni di fratelli e sorelle soffrono ancora la fame, mentre tanto cibo viene sprecato sulle nostre tavole”, sottolinea, mettendo in evidenza una realtà che non riguarda solo i Paesi più poveri, ma interpella direttamente anche le società più sviluppate.

A confermare la gravità della situazione sono i dati del Programma Alimentare Mondiale, secondo cui nel 2026 sono 318 milioni le persone che vivono in condizioni di grave insicurezza alimentare. Numeri che si scontrano con quelli diffusi dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente: oltre un miliardo di tonnellate di cibo viene ogni anno sprecato, contribuendo tra l’altro in maniera significativa – tra l’8 e il 10% – alle emissioni globali di gas serra.

È proprio questa sproporzione a rendere, nelle parole del Papa, ancora più urgente un cambio di rotta. Non basta riconoscere il problema: serve una risposta collettiva. “Padre buono, rendici capaci di trasformare la logica del consumo egoista in una cultura della solidarietà”, è l’invocazione che accompagna il messaggio, insieme alla richiesta che le comunità si impegnino in iniziative concrete, come campagne di sensibilizzazione, sostegno ai banchi alimentari e una distribuzione più equa delle risorse.

Al centro del discorso c’è anche uno stile di vita da ripensare. Il Papa invita a “imparare a ringraziare per ogni alimento, a consumare con semplicità, a condividere con gioia”, indicando una strada che passa da scelte quotidiane e individuali, ma che ha inevitabili ricadute collettive. Il cibo, in questa visione, non è semplicemente un bene di consumo, ma un elemento che richiama responsabilità, relazione e giustizia.

L’obiettivo è chiaro: fare in modo che nessuno resti escluso da quella che viene definita “la mensa comune”. Un’immagine che richiama non solo la dimensione materiale del nutrimento, ma anche quella più profonda della dignità e della partecipazione. “Che il tuo Spirito ci insegni a guardare il pane non come un bene di consumo, ma come un segno di comunione e cura”, è l’auspicio che chiude il messaggio.

Un richiamo che, nelle intenzioni del Pontefice, non può restare confinato alla sfera religiosa, ma deve tradursi in scelte politiche, economiche e sociali. Perché, come emerge con forza dalle sue parole, la fame nel mondo non è una fatalità, ma una responsabilità condivisa.