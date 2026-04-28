Il cuore della cura tra fede e medicina: Leone XIV benedice il nuovo Centro del Gemelli

C’è qualcosa di profondamente simbolico, ma anche tremendamente concreto, nel gesto con cui Papa Leone XIV ha benedetto la prima pietra del “Centro Cuore – Papa Francesco” del Policlinico Agostino Gemelli. Non è solo un passaggio istituzionale o una cerimonia formale: è il tentativo, riuscito, di tenere insieme due dimensioni che troppo spesso vengono separate, quella della tecnica medica e quella della visione umana e spirituale della cura.

Nel suo intervento, il Papa ha insistito su una parola tanto semplice quanto carica di significato: “cuore”. Non solo perché è al centro del nuovo progetto sanitario – sintetizzato anche nell’acronimo internazionale Cardiovascular Unique Offer ReEngineered – ma perché richiama direttamente l’identità stessa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Una scelta che affonda le radici nella storia, quando Agostino Gemelli e la Armida Barelli individuarono proprio nel Sacro Cuore il simbolo capace di tenere insieme fede, cultura e servizio.

Leone XIV ha richiamato esplicitamente questo passaggio, ricordando come quella intitolazione non fosse affatto scontata, ma anzi frutto di una convinzione profonda: il Cuore di Cristo come origine di una serie di “miracoli” concreti, cioè di opere capaci di trasformare la realtà. È qui che il discorso si fa interessante anche per chi guarda la sanità con occhio laico: il Papa non parla di spiritualità astratta, ma di una matrice culturale che deve tradursi in qualità della formazione, attenzione alla persona, responsabilità etica.

Non a caso, nel suo intervento, cita Dilexit nos, ultimo testo di Papa Francesco dedicato proprio al Sacro Cuore. Un richiamo tutt’altro che ornamentale: secondo Leone XIV, in quelle pagine si trova il quadro di valori su cui costruire anche la medicina contemporanea. E qui arriva il passaggio chiave: più il Gemelli cresce, più deve crescere anche la formazione umana e cristiana di chi vi lavora. Tradotto: tecnologia e competenza non bastano, se non sono accompagnate da una visione dell’uomo.

Il progetto del nuovo Centro Cuore si inserisce esattamente in questa linea. Come ha sottolineato la rettrice Elena Beccalli, l’obiettivo è superare la frammentazione delle cure cardiovascolari, costruendo un modello integrato che tenga insieme clinica, ricerca e didattica. Ma soprattutto, un modello che rimetta al centro il paziente, non come caso clinico, ma come persona.

Il riferimento a Papa Francesco, nel nome stesso della struttura, aggiunge un ulteriore livello di lettura. Il suo legame con il Gemelli – luogo di cura ma anche di testimonianza pubblica durante la malattia – rende questa dedicazione qualcosa di più di un omaggio: è quasi una continuità ideale tra una visione pastorale e una pratica sanitaria.

Alla fine, resta l’immagine evocata dallo stesso Leone XIV: il Cuore di Cristo come “fiamma perenne”. Può sembrare una formula retorica, ma dentro c’è un messaggio piuttosto netto: la sanità del futuro, se vuole davvero essere tale, non può limitarsi a funzionare bene. Deve anche sapere perché esiste. E soprattutto, per chi. (fonte Aci Stampa)