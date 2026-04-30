Il Papa: in Africa una festa della fede, una ricchezza inestimabile per il mio ministero

Fin dall’inizio del suo pontificato, ha ricordato, aveva desiderato recarsi in Africa: non solo per incontrare il popolo di Dio, ma anche per portare un messaggio di pace in un tempo segnato da guerre e da violazioni del diritto internazionale. Un viaggio che, nelle sue parole, ha permesso alla Chiesa di ascoltare direttamente le attese, le sofferenze e la speranza di milioni di persone.

Leone XIV ha sottolineato come la visita del Papa rappresenti per le popolazioni africane un’occasione unica per far sentire la propria voce, esprimere la gioia dell’appartenenza ecclesiale e ribadire il desiderio di un futuro più dignitoso e giusto per tutti.

Il primo passaggio significativo del viaggio è stato l’Algeria, terra profondamente legata alla figura di Sant’Agostino. Per il Pontefice, è stato un ritorno alle radici della propria identità spirituale e, allo stesso tempo, un’occasione per rafforzare ponti fondamentali: con la tradizione dei Padri della Chiesa, con il mondo islamico e con l’intero continente africano. Un’esperienza segnata da accoglienza rispettosa e cordiale, che ha mostrato – ha detto – come sia possibile vivere da fratelli anche nella diversità religiosa.

Nel corso del viaggio, il Papa ha più volte richiamato la figura di Sant’Agostino come maestro di ricerca della verità, ancora oggi attuale per credenti e non credenti.

In Camerun, Paese a larga maggioranza cristiana, Leone XIV ha vissuto quella che ha definito una vera “festa della fede”, segnata da grande partecipazione popolare e calore umano. Particolarmente significativo l’incontro a Bamenda, area anglofona segnata da tensioni e violenze, dove il Papa ha rinnovato l’appello alla riconciliazione e alla pace.

Da qui lo sguardo si è allargato all’intero continente africano, descritto come ricco di risorse ma segnato da profonde disuguaglianze. Il Pontefice ha richiamato la necessità di una distribuzione più equa delle ricchezze, di maggiori opportunità per i giovani, del superamento della corruzione e di un impegno concreto contro ogni forma di neo-colonialismo, indicando nella cooperazione internazionale una strada imprescindibile.

In Angola, Paese segnato da una lunga guerra interna ma anche da una forte tradizione cristiana, Leone XIV ha ricordato un cammino ecclesiale fatto di purificazione, servizio e riconciliazione. Tra i momenti più intensi, la preghiera del Rosario sulle rive del fiume Kwanza e l’incontro al santuario di Mamã Muxima, dove ha percepito – ha detto – il “cuore pulsante del popolo angolano”.

Non sono mancati riferimenti ai volti incontrati lungo il percorso: religiosi, catechisti, anziani segnati dalla fatica e giovani animati da speranza. Un popolo che, ha sottolineato il Papa, testimonia una fede capace di resistere alle delusioni e alle promesse mancate dei potenti.

La missione della Chiesa, in questo contesto, è stata richiamata con forza: difendere la dignità delle persone, promuovere i diritti fondamentali e contribuire allo sviluppo attraverso sanità, educazione e presenza sul territorio.

Il momento più toccante del racconto è arrivato dalla Guinea Equatoriale, dove Leone XIV ha ricordato l’incontro con i detenuti del carcere di Bata. Sotto la pioggia, i reclusi hanno cantato e pregato insieme al Papa, chiedendo preghiere per i propri peccati e per la libertà. Un episodio che il Pontefice ha definito unico e indimenticabile, segno concreto della presenza di Dio anche nelle situazioni più difficili.

Lo stesso clima di partecipazione ha accompagnato gli incontri con i giovani e le celebrazioni finali del viaggio, vissute come una grande festa della fede.

Concludendo la catechesi, Leone XIV ha espresso gratitudine per ciò che ha ricevuto: non solo l’opportunità di portare la sua presenza ai popoli africani, ma anche una “ricchezza inestimabile” per il proprio ministero e per il cuore stesso del suo servizio alla Chiesa.