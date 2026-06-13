«Convertitevi!»: Papa Leone XIV ai trafficanti di esseri umani: «La giustizia divina vi attende»

«Fermatevi. Convertitevi». È un grido che riecheggia nella memoria della Chiesa e che Papa Leone XIV ha scelto di rilanciare con forza da Tenerife, durante l'incontro con le realtà impegnate nell'integrazione dei migranti. Un appello che richiama volutamente quello pronunciato trentatré anni fa da San Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi di Agrigento contro la mafia, ma che oggi viene rivolto a un'altra delle grandi piaghe del nostro tempo: il traffico di esseri umani.

Il Pontefice non usa mezzi termini. Si rivolge direttamente a chi trasforma la disperazione delle persone in un business, a chi organizza viaggi della morte, sfrutta lavoratori, ricatta donne, trattiene documenti e specula sulla fragilità di uomini, donne e bambini costretti a lasciare la propria terra.

«Per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso, ogni donna minacciata, ogni lavoratore sfruttato dovrete comparire davanti alla giustizia divina», afferma con parole destinate a lasciare il segno.

Un messaggio severo, ma che non rinuncia alla speranza. Papa Leone XIV invita infatti i responsabili di questi crimini a interrompere immediatamente le proprie attività, a liberare le persone ridotte in schiavitù, a restituire ciò che è stato sottratto e a riparare il male commesso. Perché, ricorda, «la misericordia di Dio può raggiungere anche il peccatore più incallito», purché scelga sinceramente la strada della verità, della giustizia e della conversione.

Il cuore del messaggio papale, tuttavia, non riguarda soltanto la condanna dei trafficanti. Al centro vi sono soprattutto i migranti, persone che il Papa invita a non ridurre mai a numeri, pratiche amministrative o problemi da gestire.

«Parliamo prima di tutto di persone create a immagine e somiglianza di Dio», sottolinea, ricordando che dietro ogni viaggio vi sono sofferenze, speranze e il desiderio di ricostruire una vita.

Da qui nasce la riflessione sull'integrazione, che Leone XIV considera molto più di una semplice accoglienza materiale. Offrire un tetto o un pasto è necessario, ma non sufficiente. L'integrazione significa accompagnare chi arriva verso una piena partecipazione alla vita della comunità, permettendogli di imparare la lingua, conoscere le leggi, rispettare le tradizioni e, allo stesso tempo, mettere a disposizione i propri talenti.

Il Papa mette in guardia anche da quello che definisce il "secondo naufragio": quello che avviene dopo l'approdo, quando una persona rimane sola, senza relazioni, senza lavoro, senza conoscere la lingua e diventa facile preda dello sfruttamento.

Per questo chiede alle comunità cristiane e alle istituzioni di costruire percorsi di vera inclusione, capaci di impedire che chi è sopravvissuto al mare venga poi travolto dall'emarginazione sociale.

Significativo anche il richiamo ai migranti stessi, invitati a diventare protagonisti del proprio percorso di integrazione attraverso il rispetto delle regole del Paese ospitante, la partecipazione alla vita civile e il desiderio di contribuire al bene comune.

Nel suo discorso Leone XIV insiste sul fatto che l'integrazione è un cammino reciproco: non significa cancellare identità o creare società parallele, ma costruire relazioni autentiche nelle quali ciascuno possa offrire qualcosa agli altri.

Guardando alla Santa Famiglia costretta a rifugiarsi in Egitto per salvare il Bambino Gesù, il Pontefice ricorda come ogni migrante custodisca una dignità inviolabile e una storia che merita rispetto.

Il viaggio apostolico nelle Isole Canarie si conclude così con un messaggio che unisce fermezza e misericordia. Da una parte la condanna senza appello dei trafficanti di esseri umani, dall'altra l'invito a costruire società capaci di accogliere, integrare e restituire speranza.

Per Papa Leone XIV, infatti, l'ultima parola non può appartenere né alla paura né all'indifferenza, ma a Cristo, che continua a manifestarsi nel volto di ogni persona costretta a lasciare la propria casa in cerca di un futuro più umano.