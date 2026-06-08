Il Papa a Madrid: no a una fede privata e comoda, siate costruttori di speranza

A Madrid, nella suggestiva cornice di Madrid e in particolare nella monumentale Plaza de Cibeles, la fede oggi non è rimasta chiusa tra le navate o confinata a una dimensione privata. È esplosa nelle strade, tra cori, silenzi, bandiere e preghiere di una folla sterminata che ha trasformato la città in un grande altare a cielo aperto. Nel cuore della celebrazione del Corpus Domini, il messaggio arrivato dal Pontefice è stato diretto, quasi spiazzante nella sua semplicità: la fede non può diventare un rifugio comodo, né una tradizione da museo, ma deve restare una forza viva capace di cambiare la realtà.

Leone XIV, davanti a circa un milione e duecentomila persone, ha insistito su un punto che attraversa tutta l’omelia come una linea rossa: non si può inginocchiarsi davanti a Dio e, allo stesso tempo, restare indifferenti davanti all’uomo. È un richiamo che pesa, perché sposta la religiosità dal piano estetico o folkloristico a quello etico e sociale. La processione eucaristica, con il Santissimo Sacramento portato per le vie della città, non è stata quindi solo una rievocazione tradizionale, ma un gesto pubblico che pretende coerenza.

Il Papa ha toccato anche il rischio più insidioso per la fede contemporanea: quello di diventare autoreferenziale, chiusa in pratiche individuali senza ricaduta nella vita concreta. Da qui la sua insistenza su una “scuola di fede” che educa a uscire da sé, a rompere l’indifferenza, a farsi prossimi dei poveri, dei malati, degli esclusi. Non una fede decorativa, ma una fede che sporca le mani nella storia.

C’è anche una lettura più ampia che emerge tra le righe: la Spagna, con la sua lunga tradizione cattolica, non può ridurre il Corpus Domini a folklore identitario. Deve invece riscoprirlo come domanda radicale sul presente. È qui che il messaggio si fa politico nel senso più alto del termine: costruire una società più giusta non è un’opzione accessoria, ma una conseguenza diretta del Vangelo vissuto.

La presenza imponente della Chiesa, dei fedeli, delle istituzioni e della città intera ha dato al rito una dimensione quasi corale. Ma il punto non era lo spettacolo, bensì la direzione dello sguardo. Non verso l’esteriorità della celebrazione, ma verso ciò che essa pretende di generare dopo: solidarietà, responsabilità, cura.

Alla fine, il senso dell’intera giornata si riassume in un’immagine semplice e potente: il pane portato per le strade non come simbolo da contemplare, ma come impegno da incarnare. Un pane che, nelle parole del Pontefice, deve arrivare a tutti, senza esclusioni, senza zone d’ombra, senza comode indifferenze. E forse è proprio qui che la celebrazione smette di essere evento e torna ad essere provocazione.