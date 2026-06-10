Barcellona, Leone XIV: “Costruttori di unità in un mondo diviso”

A Barcellona il quarto giorno del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV ha avuto il sapore di una forte chiamata all’unità, in un tempo che il Pontefice stesso descrive come attraversato da guerre, divisioni e individualismi sempre più marcati. Nella cattedrale gotica della città catalana, dedicata alla Santa Croce e a Sant’Eulalia, il Papa ha guidato la preghiera dell’Ora Media e ha offerto una riflessione centrata sulla Lettera ai Corinzi, insistendo sull’immagine della Chiesa come corpo vivo, fatto di membra diverse ma chiamate a funzionare in armonia.

L’accoglienza dei fedeli sul sagrato ha dato il tono della giornata, tra bandiere, applausi e un clima di entusiasmo popolare che ha accompagnato il suo ingresso nella cattedrale. Ma al di là della cornice, il messaggio è rimasto profondamente teologico e insieme molto concreto: “lavorare insieme e donarsi senza riserve” non è uno slogan, ma la condizione stessa della vita ecclesiale. Per Leone XIV, infatti, la Chiesa non è un’aggregazione di individui, ma un organismo in cui la diversità dei carismi ha senso solo dentro una logica di comunione.

Il riferimento a San Paolo ha permesso al Papa di sviluppare una visione della comunità cristiana come realtà “sposa” e “corpo”, sottolineando che l’unità non nasce da strategie organizzative, ma dal lasciarsi amare da Dio. È da questa esperienza, ha ricordato, che scaturisce la capacità di costruire relazioni autentiche non solo nella Chiesa, ma anche nella vita sociale, nelle famiglie e nei luoghi di lavoro. Un passaggio che, in filigrana, diventa anche una lettura critica delle società contemporanee, spesso segnate da frammentazione e competizione.

Un altro elemento centrale dell’omelia è stato il richiamo alla complementarietà dei doni. Per il Pontefice, la varietà dei talenti non è un problema da gestire, ma una ricchezza da valorizzare, purché orientata verso un fine comune. In questo senso, ha ribadito che la collaborazione non è una scelta opzionale, ma una “necessità fisiologica” della vita ecclesiale. Una frase che sintetizza bene la sua visione: l’unità non come armonia forzata, ma come dinamismo continuo guidato dallo Spirito.

Il Papa ha anche ricordato il valore della testimonianza cristiana in un mondo che ha bisogno di segni concreti di pace. L’idea di essere “martiri”, nel senso originario di testimoni, è stata proposta come invito a non arretrare davanti alle difficoltà quando si tratta di costruire concordia e accoglienza. Un passaggio che lega la dimensione spirituale a quella sociale, quasi a dire che la coerenza della fede si misura nella capacità di tenere insieme ciò che nella realtà tende a dividersi.

Particolarmente significativo il momento della preghiera davanti al Santissimo Sacramento e successivamente alla tomba di Sant’Eulalia, giovane martire e patrona della città. Un gesto che ha chiuso simbolicamente il percorso dell’omelia, richiamando l’idea di una fede che non si limita a parole, ma che si radica nella testimonianza fino alle estreme conseguenze.

Nel suo intervento, Leone XIV ha citato anche precedenti pontefici, in particolare il richiamo di Papa Francesco alla Sagrada Familia e la sottolineatura di Giovanni Paolo II sulla capacità di condivisione della città di Barcellona. Un filo che lega stagioni diverse del pontificato attorno a un’unica idea: la comunità cristiana come spazio di fraternità possibile dentro il mondo reale.

Nel saluto finale, l’arcivescovo Juan José Omella Omella ha raccolto lo spirito della visita, chiedendo pace e comunione per la Chiesa e per il mondo. E proprio qui sta forse il punto politico e spirituale più evidente della giornata: l’unità non viene presentata come utopia, ma come responsabilità quotidiana.

La sensazione è che questo tipo di messaggio, al di là del contesto religioso, intercetti un bisogno più ampio: quello di ricostruire legami in società che spesso sembrano funzionare per compartimenti stagni. La sfida vera, però, resta sempre la stessa: trasformare le parole sull’unità in pratiche reali, senza che restino solo nella cornice solenne di una cattedrale gotica.