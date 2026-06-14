VANGELO DELLA DOMENICA: E resta il grano

All'occhio che vede il peccato è chiesto di vedere il dolore. La compassione conduce oltre gli steccati dell'etica, così come l'intercessione, che è sempre per tutti.

Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione. Tutto ciò che segue è generato dalla compassione per il molto dolore. Perché quando afferma: “la messe è molta”, non si riferisce al numero delle persone, allo sterminato accampamento degli uomini dove ha piantato la sua tenda, ma vede germinare nel mondo un raccolto di dolore, una messe di stanchezze e di paure.

Gesù chiama i Dodici e affida loro un compito che descrive con sei verbi: predicate è il primo, e poi guarite, risuscitate, sanate, liberate e donate. C'è il lavoro della predicazione, ma legato al ministero della pietà, in un rapporto sbilanciato di uno a cinque.

E ci saremmo aspettati un'altra risposta al dolore, un soccorso più immediato, più efficiente: “Perché il Signore non ci soccorre con la sua onnipotenza? Perché soccorre la fragilità dell'uomo attraverso l'impotenza di altri uomini?”. Ed è lo stile di Dio che tante volte abbiamo accusato di omissione di soccorso. Dio interviene per i suoi figli, ma attraverso i suoi figli.

“Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe”. E noi, che interpretiamo queste parole come un invito a pregare per le vocazioni sacerdotali, scopriamo invece che l'operaio nella messe sono io: manda me, Signore, con mani che sappiano sorreggere e accarezzare, fasciare il cuore e trasmettere forza. Sarà questo il mio modo di dire come Dio è vicino.

E vedo farsi strada la sua inguaribile speranza, la sua fiducia invincibile nell'uomo, lo sguardo positivo del Creatore sopra il mio pessimismo. Noi diciamo: “La Chiesa è un’azienda in perdita, la messe è poca o scadente, le chiese si svuotano”. Lui invece vede altro: vede molto grano che matura, vede che il seme è buono come il terreno, come la stagione, vede la storia che ascende positivamente verso un'estate ricca di frutti.

Dio guarda e il suo sguardo vede che ogni cuore è una zolla di terra adatta a dare vita, adesso, ai suoi semi divini; li vede crescere come il grano che matura dolcemente e tenacemente nel sole. La compassione spezza lo schema buoni/cattivi (“il Padre fa sorgere il suo sole sui campi dei cattivi e dei buoni”).

All'occhio che vede il peccato è chiesto di vedere il dolore. La compassione conduce oltre gli steccati dell'etica, così come l'intercessione, che è sempre per tutti.

La preghiera, la compassione e la carità non distinguono tra chi è meritevole e chi non lo è. E se questa ci sembra una distinzione religiosa, ebbene non è così: essa è figlia di un cuore ancora fariseo, non del cuore di Dio.

Il Vangelo si chiude con un’espressione importante: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. E sarai beato perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. La tua vita salpa quando sei generoso di te, a immagine di Dio. Perché l'amore è più vero dei suoi frutti, la pietà più necessaria dei suoi stessi risultati.

Libri di padre Ermes Ronchi