Almanach de dimanche 14 juin Saint Elisée

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO

Domenica 14 giugno

Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 10.30

S. Messa per il centenario del Gruppo Alpini di Morgex e benedizione della fontana del Beato Vuillerme

Lunedì 15 giugno

Verger del Vescovado - ore 17.00

Raduno e sfilata delle Guide di Alta Montagna e dei Maestri di sci

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la Festa di San Bernardo con le Guide di Alta Montagna e dei Maestri di sci

Martedì 16 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 17 giugno

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 18 giugno

Fontainemore - ore 18.00

Incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale di Fontainemore, Gaby, Issime e Lillianes

Venerdì 19 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Lunedì 22 giugno

Eremo di Perloz - ore 16.00

Incontro con le Suore eremite e S. Messa

Martedì 23 giugno

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 25 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 26 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Martedì 30 giugno

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto





La Chiesa celebra Sant' Eliseo Profeta

Ricco possidente, originario di Abelmeula, il suo nome che significa «Dio salva» risponde bene alla missione svolta tra il popolo di Israele, sotto il regno di Ioram (853-842 a.c.), Iehu (842-815 a.c.), Ioacaz (814-798 a.c.) e Ioash (798-783). Eliseo era un uomo deciso e lo dimostra la prontezza con cui rispose al gesto simbolico di Elia che, per ordine di Jahvé, lo consacrava profeta e suo successore. Eliseo prese parte attiva alle vicende politiche del suo popolo attraverso il carisma della sua profezia e può essere considerato il più taumaturgico dei profeti dell'Antico Testamento. La Scrittura ricorda infatti una lunga serie di prodigi da lui operati: stendendo il mantello di Elia divise le acque del Giordano; rese potabile l'acqua di Gerico; riportò in vita il figlio della sunamita che lo ospitava; moltiplicò i pani sfamando un centinaio di persone. Profeta non scrittore, come il suo maestro Elia si preoccupò del suo paese in tempi difficili durante la guerra contro i Moabiti e durante quelle contro gli Aramei. Morì verso il 790 a.C. e venne sepolto nei pressi di Samaria, dove ai tempi di San Girolamo esisteva ancora il suo sepolcro.

Il sole sorge alle ore 5,40 e tramonta alle ore 21,21

“Nel tempo dell’intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani».” ( Dalla prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas)

È una frase che va oltre la religione. Parla a credenti, laici, politici, imprenditori, giornalisti e cittadini comuni. Leone XIV sembra dire che il vero rischio non è la tecnologia in sé, ma l’idea che l’uomo possa delegare coscienza, empatia e responsabilità alle macchine o ai grandi poteri che le controllano. Colpisce anche il fatto che il Papa non abbia scelto come primo tema aborto, morale o questioni interne alla Chiesa, ma l’intelligenza artificiale, la guerra tecnologica e la dignità umana. È un segnale molto politico e molto contemporaneo: la nuova questione sociale del XXI secolo non è soltanto il lavoro, come ai tempi della Rivoluzione industriale, ma il controllo degli algoritmi, dei dati e perfino della verità.