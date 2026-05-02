Almanach de dimanche 3 mai ss. Philippe et Jacques

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO

Domenica 3 maggio

Chiesa parrocchiale di Champdepraz - ore 10.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Lunedì 4 maggio

Saint-Vincent - ore 19.30

Incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

di Émarèse e Saint-Vincent

Martedì 5 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Sant’Anselmo - ore 20.30

Incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

di Sant’Anselmo e Saint-Christophe

Mercoledì 6 maggio

Vescovado - ore 18.00

Insediamento Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori dei conti

dell’Istituto diocesano sostentamento clero

Giovedì 7 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Sant’Orso - ore 18.00

S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

di Porossan e Sant’Orso

Venerdì 8 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Curia vescovile - ore 15.00

Consiglio diocesano affari economici

Sabato 9 maggio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre - ore 10.00

Incontro per Responsabili estate ragazzi a cura del Servizio tutela minori

Chiesa parrocchiale di Gressoney-Saint-Jean - ore 18.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Domenica 10 maggio

Chiesa parrocchiale di Antey-Saint-André - ore 10.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale di Charvensod e Pollein

La Chiesa celebra Santi Filippo e Giacomo il Minore Apostoli

L'apostolo Filippo e Giacomo il minore vengono ricordati lo stesso giorno poichè le loro reliquie furono deposte insieme nella chiesa dei Dodici Apostoli a Roma.

Filippo (primo secolo) era originario della città di Betsaida, la stessa degli apostoli Pietro e Andrea. Discepolo di Giovanni Battista, fu tra i primi a seguire Gesù e, secondo la tradizione, evangelizzò gli Sciti e i Parti.

Giacomo (primo secolo) era figlio di Alfeo e cugino di Gesù. Ebbe un ruolo importante nel concilio di Gerusalemme (50 circa) divenendo capo della Chiesa della città alla morte di Giacomo il Maggiore. Scrisse la prima delle Lettere Cattoliche del Nuovo Testamento. Secondo Giuseppe Flavio (37 circa - 103) fu lapidato tra il 62 e il 66. Tuttavia l'attendibilità del racconto è dubbia.

Il sole sorge alle ore 6,15 e tramonta alle ore 20,40

“La guerra non risolve i conflitti, li moltiplica. È sempre una sconfitta dell’umanità.” (Papa Leone XIV)

È una frase che colpisce perché rovescia completamente la retorica della forza: la guerra non è mai uno strumento efficace, ma un moltiplicatore di caos. E oggi, guardando a una politica spesso muscolare, fatta di slogan e contrapposizioni, suona quasi come una denuncia implicita: quando manca la capacità di mediazione, si apre la strada allo scontro. E lo scontro, nella storia, non ha mai costruito nulla di duraturo.