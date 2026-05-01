Almanach de samedi 2 mai saint Athanase, év.

Senti, Mammina, io ti voglio bene più di tutte le creature della terra e del cielo... dopo Gesù, s'intende... ma ti voglio bene.

Buon mese di maggio! (Padre Pio da Pietrelcina)

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO

Domenica 3 maggio

Chiesa parrocchiale di Champdepraz - ore 10.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Lunedì 4 maggio

Saint-Vincent - ore 19.30

Incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

di Émarèse e Saint-Vincent

Martedì 5 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Sant’Anselmo - ore 20.30

Incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

di Sant’Anselmo e Saint-Christophe

Mercoledì 6 maggio

Vescovado - ore 18.00

Insediamento Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori dei conti

dell’Istituto diocesano sostentamento clero

Giovedì 7 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Sant’Orso - ore 18.00

S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

di Porossan e Sant’Orso

Venerdì 8 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Curia vescovile - ore 15.00

Consiglio diocesano affari economici

Sabato 9 maggio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre - ore 10.00

Incontro per Responsabili estate ragazzi a cura del Servizio tutela minori

Chiesa parrocchiale di Gressoney-Saint-Jean - ore 18.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Domenica 10 maggio

Chiesa parrocchiale di Antey-Saint-André - ore 10.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale di Charvensod e Pollein

La Chiesa celebra Sant' Atanasio Vescovo e dottore della Chiesa

Vescovo di Alessandria d'Egitto, fu l'indomito assertore della fede nella divinità di Cristo.Memoria di sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa, di insigne santità e dottrina, che ad Alessandria d’Egitto dai tempi di Costantino fino a quelli dell’imperatore Valente combattè strenuamente per la retta fede e, subite molte congiure da parte degli ariani, fu più volte mandato in esilio; tornato infine alla Chiesa a lui affidata, dopo aver lottato e sofferto molto con eroica pazienza, nel quarantaseiesimo anno del suo sacerdozio riposò nella pace di Cristo.

Il sole sorge alle ore 6,36 e tramonta alle ore 20,31

“La guerra non risolve i conflitti, li moltiplica. È sempre una sconfitta dell’umanità.” (Papa Leone XIV)

È una frase che colpisce perché rovescia completamente la retorica della forza: la guerra non è mai uno strumento efficace, ma un moltiplicatore di caos. E oggi, guardando a una politica spesso muscolare, fatta di slogan e contrapposizioni, suona quasi come una denuncia implicita: quando manca la capacità di mediazione, si apre la strada allo scontro. E lo scontro, nella storia, non ha mai costruito nulla di duraturo.