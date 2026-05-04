Almanach de mardi 5 mai saint Pie V pape

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO

Martedì 5 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Sant’Anselmo - ore 20.30

Incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

di Sant’Anselmo e Saint-Christophe

Mercoledì 6 maggio

Vescovado - ore 18.00

Insediamento Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori dei conti

dell’Istituto diocesano sostentamento clero

Giovedì 7 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Sant’Orso - ore 18.00

S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

di Porossan e Sant’Orso

Venerdì 8 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Curia vescovile - ore 15.00

Consiglio diocesano affari economici

Sabato 9 maggio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre - ore 10.00

Incontro per Responsabili estate ragazzi a cura del Servizio tutela minori

Chiesa parrocchiale di Gressoney-Saint-Jean - ore 18.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Domenica 10 maggio

Chiesa parrocchiale di Antey-Saint-André - ore 10.30

S. Cresime per l’unità parrocchiale

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per l’unità parrocchiale di Charvensod e Pollein

La Chiesa celebra Beati 50 Martiri del Service du Travail Obligatoire Vittime del nazismo

Religiosi, seminaristi e fedeli laici uccisi tra il 1944 e il 1945 in odio alla fede; durante la dominazione nazista, molti sacerdoti, religiosi e laici impegnati nelle associazioni cattoliche seguirono gli operai francesi in territorio tedesco per poter fornire loro sostegno morale e spirituale. Vennero arrestati per attività sovversiva contro il Terzo Reich e torturati. La maggior parte morì nei campi di concentramento, altri persero la vita a causa delle sofferenze subite. Il 20 giugno 2025 Papa Leone XIV ha riconosciuto il martirio dei Servi di Dio Raimond Cayré, sacerdote diocesano, Gerard Martin Cendrier, religioso professo dell’Ordine dei Frati Minori, Roger Vallée, seminarista, Jean Mestre, fedele laico, e 46 compagni, uccisi tra il 1944 e il 1945 in odio alla fede, in diversi luoghi, nel contesto della medesima persecuzione. Il 13 dicembre seguente è stata celebrata la solenne beatificazione nella Basilica di Notre Dame a Parigi.Il sole sorge alle ore 6,15 e tramonta alle ore 20,40

“La guerra non risolve i conflitti, li moltiplica. È sempre una sconfitta dell’umanità.” (Papa Leone XIV)

È una frase che colpisce perché rovescia completamente la retorica della forza: la guerra non è mai uno strumento efficace, ma un moltiplicatore di caos. E oggi, guardando a una politica spesso muscolare, fatta di slogan e contrapposizioni, suona quasi come una denuncia implicita: quando manca la capacità di mediazione, si apre la strada allo scontro. E lo scontro, nella storia, non ha mai costruito nulla di duraturo.