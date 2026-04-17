Variazione di bilancio: primo via libera in Commissione alla manovra da 37 milioni

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 aprile 2026, la seconda Commissione "Affari generali" ha espresso parere favorevole a maggioranza, con il

voto contrario di FdI e l'astensione di La Renaissance e AVS, sul primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione.



Sul disegno di legge, di cui sono relatori i Consiglieri Josette Borre (UV) per la maggioranza e Andrea Manfrin (Lega VdA) per la minoranza, sono stati recepiti degli emendamenti proposti dalla maggioranza.



Il testo dispone per il triennio una manovra in parte spesa per complessivi 37,3 milioni di euro, di cui 6,7 milioni finanziati da maggiori entrate, e 30,6 milioni compensate con riduzioni di spese. Nel complesso la manovra incrementa le spese correnti nel triennio di 5,3 milioni di euro e le spese di investimento di 1,4 milioni di euro.



«Il parere favorevole espresso oggi sulla prima variazione di bilancio rappresenta una prima risposta concreta ai valdostani su una serie di

temi prioritari_ - commenta il Presidente della Commissione, Marco Sorbara (FI) -_. Nel corso dell’esame in Commissione si è cercato di

costruire, per quanto possibile, un percorso condiviso tra maggioranza e minoranza, anche attraverso le audizioni agli Assessori. Il testo sarà ora portato all’attenzione del prossimo Consiglio.»