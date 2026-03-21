Challand-Saint-Anselme accoglie don Simone Garavaglia: domenica la sua prima Messa tra festa, comunità e tradizione

A Challand-Saint-Anselmesi respira già aria di festa per l’arrivo di don Simone Garavaglia, novello sacerdote che domenica prossima celebrerà la sua prima Santa Messa dopo l’ordinazione ricevuta appena una settimana fa. Un momento particolarmente significativo nella vita di un prete, ma anche per l’intera comunità parrocchiale, che si stringe attorno a lui per accompagnarlo in questo passaggio così importante.

Il programma della giornata è già definito: la celebrazione eucaristica è prevista alle ore 10.00, ma già dalle 9.00 la chiesa sarà animata dalle prove, segno di una partecipazione attiva e sentita da parte dei fedeli e dei volontari coinvolti nell’organizzazione.

Don Simone Garavaglia, giovane sacerdote che ha intrapreso il proprio cammino vocazionale con determinazione e spirito di servizio, rappresenta per molti un segno di continuità e speranza per la Chiesa locale. In un contesto in cui le vocazioni non sono più numerose come un tempo, ogni nuova ordinazione assume un valore ancora più forte, diventando occasione di rinnovato entusiasmo per le comunità.

La giornata non si concluderà con la celebrazione liturgica: come da tradizione, sarà infatti possibile partecipare a un pranzo conviviale in onore del novello sacerdote, prenotandosi direttamente presso l’hôtel Mont Néry. Un momento più informale ma altrettanto significativo, pensato per condividere gioia e vicinanza in un clima di amicizia e comunità.

L’invito è aperto a tutti: chi può, è chiamato a partecipare, non solo per assistere a un rito importante, ma per essere parte viva di una comunità che si ritrova, celebra e guarda al futuro con fiducia.