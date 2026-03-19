Almanach de vendredi 20 mars saint Herbert

QUARESIMA: i quaranta giorni che preparano i cristiani alla Pasqua. È un tempo forte dell’anno liturgico, dedicato alla conversione, alla preghiera, alla penitenza e alla carità. Durante la celebrazione, il sacerdote impone le ceneri sul capo dei fedeli come segno di fragilità umana e richiamo alla necessità di rinnovare la propria vita.

Per i cattolici è uno dei giorni principali di digiuno e astinenza dalle carni, insieme al Venerdì Santo. Il digiuno obbliga i maggiorenni fino ai 60 anni e prevede un solo pasto completo nella giornata, con la possibilità di due pasti leggeri.

L’astinenza dalle carni riguarda invece tutti i fedeli dai 14 anni in su.

Non è solo una pratica formale: il senso profondo è quello di rimettere ordine nelle priorità, riscoprire l’essenziale e prepararsi interiormente alla Pasqua.

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO

Venerdì 20 marzo

Vescovado - mattino: Udienze

Sabato 21 marzo

Cinéma Théâtre de la Ville - mattino: Convegno diocesano

Domenica 22 marzo

Cattedrale - ore 10.30: S. Cresime degli adulti

Lunedì 23 marzo

Seminario maggiore - ore 9.30: Consiglio presbiterale

Martedì 24 marzo

Vescovado - mattino: Udienze

Aosta, Istituto Don Bosco - ore 18.00: Incontro con l’Associazione “Nonni 2.0”

Mercoledì 25 marzo

Cattedrale - ore 18.00-20.00: Quinta Stazione quaresimale cittadina

Venerdì 27 marzo

Aosta, Biblioteca “Ida Désandré” - ore 20.30: Partecipazione all’incontro ecumenico

Domenica 29 marzo

Chiesa di Saint-Étienne - Cattedrale - ore 10.30: Celebrazione della Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Processione e Santa Messa

Lunedì 30 marzo

Cattedrale - ore 10.00: S. Messa interforze in preparazione alla S. Pasqua

Vescovado - ore 18.15: Incontro di formazione con l’Ordo Virginum

Martedì 31 marzo

Vescovado - mattino: Udienze

La Chiesa celebra Sant' Alessandra di Amiso e compagne Martiri

Sono poche le notizie che si sanno su di lei, al contrario sono molte e non sempre attendibili le leggende popolari che narrano facesse parte di un gruppo di sette donne che si presentarono al prefetto Amiso, proclamando la loro fede cristiana e denunciandolo per la sua crudeltà. Di conseguenza morirono gettate in una fornace ardente. In modo più attendibile, Teodoto di Ancita ci racconta di sette vergini, con gli stessi nomi, che subirono il martirio sotto il prefetto Teocteno, morendo annegate. Nonostante queste discrepanze, queste sante testimoniano una grandissima fede nel professare e proclamare ad alta voce la propria appartenenza alla Chiesa di Cristo.

Il sole sorge alle ore 6,43 e tramonta alle ore 18,36

« La famiglia è il luogo dove la persona impara che la libertà nasce dal legame e che l’amore vero non è possesso, ma responsabilità condivisa » (Papa Leone XIV)

La famiglia viene qui vista come spazio fondativo dell’identità umana, non come struttura rigida ma come tessuto vivo di relazioni. In una società che tende spesso alla frammentazione, questa visione richiama l’idea che la crescita personale e sociale passi anche attraverso la cura dei legami primari. È un messaggio semplice, ma profondamente radicato nella tradizione etica cristiana.