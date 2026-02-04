Gennaio da record: il Billia firma il secondo miglior risultato del quinquennio

Il mese di gennaio 2026 si chiude con numeri decisamente incoraggianti per il complesso del Billia, che registra il secondo miglior risultato del quinquennio 2022–2026. Gli introiti complessivi hanno raggiunto quota 7.180.313 euro, superando sia la media dello stesso periodo, pari a 6.684.742 euro, sia il dato di dicembre 2025, che si era attestato a 6.606.918 euro.

Un andamento che conferma la solidità della ripresa e la capacità di attrazione del polo di Saint-Vincent, in un contesto economico ancora caratterizzato da incertezze a livello nazionale e internazionale.

Nel dettaglio, gli introiti lordi dei giochi ai tavoli hanno raggiunto 3.429.471 euro. All’interno di questo comparto si registra una flessione della Roulette francese e del Chemin de fer, controbilanciata però dalla crescita di altri giochi, in particolare Poker Ultimate e Punto Banco, che hanno contribuito in modo significativo al risultato complessivo.

Ancora più marcata la performance dei giochi elettronici, che hanno fatto registrare introiti pari a 3.750.843 euro, confermandosi una componente centrale dell’offerta e del fatturato complessivo.

Sul fronte delle presenze, il mese di gennaio ha fatto segnare 35.954 ingressi complessivi, con un incremento di 2.006 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato che evidenzia una crescita della frequentazione e una rinnovata attrattività della struttura.

Risultati positivi arrivano anche dal comparto alberghiero. Nel mese di gennaio 2026 il Grand Hotel Billia ha registrato un andamento in crescita su più indicatori. La produzione lorda da clientela esterna, nel progressivo del mese, si è attestata a 935.177 euro, con un aumento di 272.746 euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’occupazione media delle camere si è collocata intorno al 55%, un dato significativo per un mese tradizionalmente di bassa stagione, che conferma l’efficacia delle strategie commerciali e dell’integrazione tra attività alberghiera, gioco e servizi collegati.

Nel complesso, i dati di gennaio confermano l’ottima performance dell’intero sistema Billia e dei servizi connessi, in continuità con un 2025 particolarmente positivo, e rafforzano le aspettative per l’andamento dei mesi successivi.