Telcha (Engie) acquisisce la rete di teleriscaldamento di Pila

Telcha, società del Gruppo ENGIE specializzata nel teleriscaldamento, acquisisce la rete di Pila, storica località turistica valdostana, rafforzando la propria strategia di decarbonizzazione e sviluppo sostenibile del territorio alpino. L’operazione prevede il passaggio del 100% di Exergy 2 Srl e segna un ulteriore consolidamento della presenza del gruppo in Valle d’Aosta.

L’impianto di Pila fornisce oggi riscaldamento e acqua calda sanitaria a circa 1.700 alloggi, tra utenze residenziali, commerciali e strutture ricettive. Dotata di una centrale con una potenza di 4,8 MWt, la rete soddisfa un fabbisogno energetico annuo di circa 9 GWh, consentendo una riduzione stimata di circa 300 tonnellate di CO₂ all’anno rispetto a sistemi tradizionali di produzione del calore.

L’acquisizione si inserisce in un percorso già avviato da ENGIE sul territorio valdostano. Il gruppo è infatti presente ad Aosta con la gestione dell’illuminazione pubblica e con la rete di teleriscaldamento cittadina, che si estende per 35 chilometri, serve circa 400 utenze e distribuisce ogni anno 75 GWh di energia termica, anche grazie al recupero del calore prodotto dal forno fusorio dell’acciaieria Cogne Acciai Speciali.

Per la rete di Pila è previsto un piano di investimenti mirato a migliorarne l’efficienza energetica e ad ampliarne progressivamente l’estensione. L’obiettivo è aumentare il volume di calore distribuito, rafforzando al contempo i benefici ambientali e sociali per la comunità locale, in un contesto montano particolarmente sensibile ai temi della sostenibilità e della qualità dell’aria.

«La decarbonizzazione è per noi un impegno concreto e un fattore decisivo per lo sviluppo sostenibile dei territori – spiega Fabrizio Moioli, Amministratore Delegato di Telcha e District Heating Director di ENGIE Italia –. L’acquisizione della rete di teleriscaldamento di Pila va esattamente in questa direzione: vogliamo sostenere la crescita della comunità locale attraverso un’infrastruttura efficiente, moderna e capace di generare benefici diffusi».

Moioli sottolinea inoltre la valenza strategica dell’operazione nel quadro nazionale: «Siamo oggi il terzo operatore italiano nel teleriscaldamento e crediamo fortemente in questa tecnologia, flessibile e resiliente, in grado di accompagnare l’evoluzione del mix energetico verso modelli sempre più sostenibili».

Con l’ingresso della rete di Pila, ENGIE porta a 15 il numero delle reti di teleriscaldamento attive in Italia, per oltre 220 chilometri di infrastrutture, più di 2.000 edifici collegati e circa 35.000 tonnellate di CO₂ evitate ogni anno. Un percorso che rafforza il ruolo del teleriscaldamento come leva industriale e ambientale anche per le politiche energetiche regionali, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e autonomia energetica della Valle d’Aosta.