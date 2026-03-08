Carburanti, il pieno che svuota il Paese

Quando il serbatoio si riempie ma il portafoglio si svuota, significa che qualcosa nel motore del Paese non sta funzionando. È una sensazione che oggi molti automobilisti conoscono bene: fermarsi alla pompa di benzina è diventato un piccolo trauma quotidiano, un gesto inevitabile che pesa sempre di più sui bilanci familiari e su quelli delle imprese.

La fotografia del problema parte anche dalla Valle d’Aosta. In una regione dove gli spostamenti in auto non sono un lusso ma una necessità, il prezzo medio della benzina in modalità self ha superato quota 1,80 euro al litro, attestandosi a 1,807 euro. Il gasolio sfiora ormai i 2 euro al litro, con una media di 1,985 euro. Numeri che fanno della regione alpina una delle aree più care del Paese per il rifornimento.

Non si tratta però di un’anomalia locale. Il rincaro dei carburanti sta attraversando tutta l’Italia. In cinque aree del Paese — Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d’Aosta e le province autonome di Bolzano e Trento — la benzina self ha superato stabilmente la soglia psicologica di 1,8 euro al litro. Sulla rete autostradale la situazione è ancora più pesante: il gasolio servito ha già superato i 2,5 euro al litro in diversi impianti, arrivando in alcuni casi a sfiorare i 2,6 euro.

Davanti a questi numeri le associazioni dei consumatori tornano a chiedere al governo di passare dalle parole ai fatti. Il Codacons sollecita l’attivazione immediata dell’accisa mobile, lo strumento che permette di ridurre temporaneamente le imposte sui carburanti quando i prezzi salgono troppo. La richiesta è chiara: tagliare subito le accise di almeno 15 centesimi al litro.

Non sarebbe un intervento simbolico. Considerando anche l’Iva applicata sulle accise, una riduzione di questa entità riporterebbe i prezzi dei carburanti a livelli più sostenibili e alleggerirebbe immediatamente il costo dei rifornimenti per famiglie e imprese.

Ma il punto non riguarda soltanto chi guida. Il gasolio è il carburante dell’economia reale: camion, furgoni, logistica e distribuzione. In Italia oltre l’80 per cento delle merci viaggia su gomma. Quando il diesel aumenta, l’effetto si propaga lungo tutta la filiera e arriva inevitabilmente sugli scaffali dei supermercati.

Il rischio è quello di un nuovo effetto domino sui prezzi, in particolare sugli alimentari, proprio mentre molte famiglie stanno ancora facendo i conti con l’inflazione degli ultimi anni. Ogni centesimo in più alla pompa può trasformarsi, nel giro di qualche settimana, in un rincaro diffuso sui beni di consumo.

Per questo il tema non può essere affrontato con dichiarazioni di principio o con promesse generiche. I cittadini non hanno bisogno di proclami, ma di decisioni rapide e concrete. Lo strumento esiste, la situazione è sotto gli occhi di tutti e le associazioni dei consumatori lo stanno ricordando con insistenza.

Se il governo vuole davvero difendere il potere d’acquisto degli italiani, il momento di intervenire è adesso. Perché quando il pieno diventa un lusso, non è solo un problema di automobilisti: è il segnale che l’economia quotidiana del Paese sta iniziando a rallentare.