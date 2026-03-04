Sophie, il gusto dell’impresa che investe sulle donne

C’è un momento, davanti a una tazzina di caffè, in cui l’impresa incontra la cultura, l’etica diventa strategia e la qualità si trasforma in posizionamento di mercato. È da questa consapevolezza che prende forma SOPHIE, il primo Specialty Coffee interamente dedicato alle donne, frutto della collaborazione tra Women in Coffee Italy e Torrefazione Viérin, storica realtà imprenditoriale valdostana.

L’iniziativa nasce sotto l’egida di International Women in Coffee Alliance, network internazionale che promuove l’empowerment femminile nella filiera del caffè. Non un’operazione di marketing, ma una scelta industriale e identitaria: investire in una filiera tracciabile, etica e ad alto valore aggiunto.

Il caffè è uno dei simboli più radicati dell’economia italiana. Ogni giorno milioni di consumatori compiono un gesto che sembra semplice, ma che racchiude un sistema produttivo globale fatto di coltivazione, raccolta, lavorazione, selezione, trasporto, tostatura e distribuzione. Una catena complessa, dove le donne rappresentano circa il 70% della forza lavoro nella produzione primaria, ma guidano solo il 25% delle aziende agricole. È in questo squilibrio che si inserisce la visione imprenditoriale di Women in Coffee Italy.

SOPHIE diventa così un progetto industriale con un posizionamento chiaro: uno Specialty Coffee 100% Arabica naturale, coltivato in Brasile presso la Fazenda Nossa Senhora das Graças (82,5 punti di valutazione), tostato in Valle d’Aosta e proposto in due formati da 150 grammi, macinato moka e in grani. Un prodotto premium che punta sulla qualità sensoriale e sulla narrazione di filiera.

Il nome non è casuale. È un omaggio intimo e generazionale, dedicato alla figlia amatissima di uno dei protagonisti del progetto, simbolo di futuro, responsabilità e continuità. Un dettaglio che rafforza l’identità del brand: non solo prodotto, ma racconto e visione.

Alla guida di questa operazione c’è l’imprenditore valdostano che ha scelto di legare il proprio marchio a un percorso internazionale di responsabilità sociale, collaborando con la rete IWCA che dialoga con organismi come Specialty Coffee Association e International Coffee Organization. Un network che oggi conta 35 organizzazioni nel mondo e che rappresenta una piattaforma strategica per chi vuole competere nel segmento alto del mercato.

SOPHIE non è solo un caffè di qualità superiore; è un prodotto che incarna una strategia precisa: valorizzare il lavoro femminile lungo tutta la filiera, promuovere trasparenza e sostenibilità, offrire al consumatore un’esperienza consapevole. In tazza si distingue per una delicata acidità, un persistente retrogusto floreale, note di cacao, caramello e nocciola, richiami di frutta dolce ed esotica. Un profilo sensoriale elegante, equilibrato, capace di parlare a un pubblico evoluto e attento.

Dal punto di vista imprenditoriale, la scelta di presentare ufficialmente il prodotto l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, rafforza il messaggio e consolida il posizionamento valoriale. Non un evento simbolico isolato, ma l’avvio di un percorso commerciale che coinvolge anche la distribuzione locale, con la collaborazione di Alpenzu sul territorio valdostano.

L’operazione dimostra come anche una torrefazione radicata in un territorio di montagna possa inserirsi con autorevolezza nei circuiti internazionali dello Specialty Coffee, puntando su qualità, etica e storytelling. In un mercato sempre più competitivo, dove il prezzo non è più l’unico fattore decisivo, la differenza la fanno identità, coerenza e capacità di creare valore condiviso.

SOPHIE diventa così un esempio concreto di come impresa e responsabilità sociale possano procedere insieme. Una tazzina che racconta mani, competenze, scelte imprenditoriali coraggiose. E che dimostra come anche dalla Valle d’Aosta possa partire un messaggio globale: la qualità è più forte quando è equa.