Saint-Vincent, il Casino chiude un febbraio solido: incassi oltre i 5,4 milioni di euro

Segnali di stabilità e crescita arrivano dal bilancio di febbraio 2026 per la Casino de la Vallée S.p.A.. Il mese si è concluso confermando il trend positivo degli ultimi anni, con introiti complessivi che hanno raggiunto quota 5.418.906 euro, superando la media del quinquennio 2022-2026 (fissata a 5,37 milioni).

Il comparto dei giochi lavorati (tavoli) ha generato incassi lordi per 2.252.379 euro. Analizzando le singole specialità, si registra un particolare dinamismo per il Punto e Banco e il Craps, che segnano risultati in aumento. Hanno invece subito una contrazione il Poker Ultimate e lo Chemin de Fer, mentre le altre tipologie di gioco hanno mostrato una sostanziale tenuta.

Sul fronte dei giochi elettronici, le slot machine hanno garantito introiti per 3.166.527 euro. Per quanto riguarda l'affluenza, gli ingressi totali sono stati 25.263, un dato che si mantiene perfettamente in linea con i volumi registrati nel 2025, a dimostrazione di una fedeltà costante della clientela.

Se il Casino consolida le sue posizioni, il settore alberghiero corre veloce. Il Grand Hôtel Billia ha archiviato un febbraio estremamente positivo, inserito in un inizio d'anno definito "eccellente". La performance complessiva dell'attività alberghiera e dei servizi collegati segna infatti una crescita del 26,97% rispetto allo scorso anno.

In particolare, la produzione lorda derivante dalla clientela esterna nel mese di febbraio è stata di 663.759 euro, con un incremento dell’11,20% nel confronto con lo stesso periodo del 2025. Numeri che testimoniano l'efficacia delle strategie di attrazione turistica e la qualità dell'offerta ricettiva del complesso monumentale.