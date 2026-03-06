 / ECONOMIA

Solidarietà in movimento: oltre 86mila euro per 12 progetti che cambiano il volto della Valle

Benessere e legami sociali al centro: dai laboratori per donne immigrate alle uscite in bici. Al via le attività finanziate dai bandi BES e Connessioni Sociali.

Dalla cultura del dono al benessere fisico, passando per l’integrazione e il contrasto alla solitudine degli anziani. La Valle d’Aosta si prepara a una "primavera del volontariato" grazie al via libera a 12 progetti promossi da altrettante associazioni del territorio (OdV e APS), finanziati con un plafond complessivo di oltre 86.000 euro.

Incontri sull’alimentazione e uscite ciclistiche guidate, laboratori creativi e culturali di lettura, calligrafia e narrazione rivolti anche a donne anziane sole o immigrate, mostre fotografiche, rassegne cinematografiche e attività educative per adolescenti: sono solo alcune delle iniziative che prenderanno il via nelle prossime settimane in Valle d’Aosta grazie ai 12 progetti di altrettante associazioni.

I progetti, ammessi e finanziati sui due bandi “Benessere equo e sostenibile (BES)” e “Connessioni sociali” pubblicati a dicembre scorso, ora entreranno nella fase di realizzazione grazie anche alla risorse – complessivamente sono più di 86.000 euro – messe in campo dalla coprogettazione attivata tra il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta ODV (CSV) e la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.

I progetti si articolano in due diversi ambiti di intervento: da una parte sono iniziative legate a salute, prevenzione e sostenibilità e quindi stili di vita consapevoli, educazione ambientale e alimentare, economia circolare e contrasto allo spreco, dall’altra sono azioni attuate per rafforzare legami e reti di prossimità in una regione dove dispersione abitativa e distanza dai servizi possono generare solitudine e fragilità, favorendo incontro tra generazioni, partecipazione giovanile e contrasto all’isolamento, con destinatari principali gli anziani, le famiglie fragili, le persone con disabilità o non autosufficienti.

Le attività saranno realizzate da reti partenariali di OdV e/o APS, con un capofila responsabile dell’attuazione, e si svolgeranno tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2026, secondo i cronoprogrammi dei singoli progetti.

I 12 progetti finanziati

Titolo progetto

Associazione titolare

Contributo

Black History Month: Storie da ricucire (III edizione)

AIACE Valle d’Aosta APS

9.369,10 €

Giovani e Dono

Associazione Verrès per Tutti

5.568,91 €

“Lei è” – Ella es!

Associazione Donne Latino-Americane VdA “Uniendo Raices” OdV

5.719,59 €

EsisTiAMO

TUTTI UNITI PER YLENIA APS (TUPY)

6.075,17 €

Respirare insieme

CODACONS Valle d’Aosta

5.932,50 €

Mani che crescono

Opera Omnia APS

12.243,00 €

La parte che non vedevate

Incontroluce APS

6.586,65 €

MUSICARTE 2026: Le conte de in co…

GRUN APS (Saint-Vincent)

7.378,56 €

Pedalare verso salute e benessere

FIAB Aosta à Vélo APS

8.067,08 €

Voci Vicine

CREIS – Centro Ricerca Europea per l’Innovazione Sostenibile ETS

9.371,68 €

Essere protagonisti di una comunità

AUSER Valle d’Aosta

3.635,10 €

Star bene insieme

ANTEAS

6.066,24 €

Attività a sostegno delle iniziative di interesse generale a valere sul fondo ministeriale anno 2024, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore” CUP B51H25000000002 - CIG B68499082E

Per informazioni:

Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta Via Xavier de Maistre 19 – 11100 Aosta Tel. 0165230685

e-mail: info@csv.vda.it www.csv.vda.it

Files:
 Tabella riassuntiva progetti (89 kB)

red

