Solidarietà in movimento: oltre 86mila euro per 12 progetti che cambiano il volto della Valle

Dalla cultura del dono al benessere fisico, passando per l’integrazione e il contrasto alla solitudine degli anziani. La Valle d’Aosta si prepara a una "primavera del volontariato" grazie al via libera a 12 progetti promossi da altrettante associazioni del territorio (OdV e APS), finanziati con un plafond complessivo di oltre 86.000 euro.

Incontri sull’alimentazione e uscite ciclistiche guidate, laboratori creativi e culturali di lettura, calligrafia e narrazione rivolti anche a donne anziane sole o immigrate, mostre fotografiche, rassegne cinematografiche e attività educative per adolescenti: sono solo alcune delle iniziative che prenderanno il via nelle prossime settimane in Valle d’Aosta grazie ai 12 progetti di altrettante associazioni.

I progetti, ammessi e finanziati sui due bandi “Benessere equo e sostenibile (BES)” e “Connessioni sociali” pubblicati a dicembre scorso, ora entreranno nella fase di realizzazione grazie anche alla risorse – complessivamente sono più di 86.000 euro – messe in campo dalla coprogettazione attivata tra il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta ODV (CSV) e la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.

I progetti si articolano in due diversi ambiti di intervento: da una parte sono iniziative legate a salute, prevenzione e sostenibilità e quindi stili di vita consapevoli, educazione ambientale e alimentare, economia circolare e contrasto allo spreco, dall’altra sono azioni attuate per rafforzare legami e reti di prossimità in una regione dove dispersione abitativa e distanza dai servizi possono generare solitudine e fragilità, favorendo incontro tra generazioni, partecipazione giovanile e contrasto all’isolamento, con destinatari principali gli anziani, le famiglie fragili, le persone con disabilità o non autosufficienti.

Le attività saranno realizzate da reti partenariali di OdV e/o APS, con un capofila responsabile dell’attuazione, e si svolgeranno tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2026, secondo i cronoprogrammi dei singoli progetti.

I 12 progetti finanziati

Titolo progetto Associazione titolare Contributo Black History Month: Storie da ricucire (III edizione) AIACE Valle d’Aosta APS 9.369,10 € Giovani e Dono Associazione Verrès per Tutti 5.568,91 € “Lei è” – Ella es! Associazione Donne Latino-Americane VdA “Uniendo Raices” OdV 5.719,59 € EsisTiAMO TUTTI UNITI PER YLENIA APS (TUPY) 6.075,17 € Respirare insieme CODACONS Valle d’Aosta 5.932,50 € Mani che crescono Opera Omnia APS 12.243,00 € La parte che non vedevate Incontroluce APS 6.586,65 € MUSICARTE 2026: Le conte de in co… GRUN APS (Saint-Vincent) 7.378,56 € Pedalare verso salute e benessere FIAB Aosta à Vélo APS 8.067,08 € Voci Vicine CREIS – Centro Ricerca Europea per l’Innovazione Sostenibile ETS 9.371,68 € Essere protagonisti di una comunità AUSER Valle d’Aosta 3.635,10 € Star bene insieme ANTEAS 6.066,24 €

Attività a sostegno delle iniziative di interesse generale a valere sul fondo ministeriale anno 2024, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore” CUP B51H25000000002 - CIG B68499082E

Per informazioni:

Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta Via Xavier de Maistre 19 – 11100 Aosta Tel. 0165230685

e-mail: info@csv.vda.it www.csv.vda.it