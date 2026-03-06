Solidarietà in movimento: oltre 86mila euro per 12 progetti che cambiano il volto della Valle

Dalla cultura del dono al benessere fisico, passando per l’integrazione e il contrasto alla solitudine degli anziani. La Valle d’Aosta si prepara a una "primavera del volontariato" grazie al via libera a 12 progetti promossi da altrettante associazioni del territorio (OdV e APS), finanziati con un plafond complessivo di oltre 86.000 euro.
Incontri sull’alimentazione e uscite ciclistiche guidate, laboratori creativi e culturali di lettura, calligrafia e narrazione rivolti anche a donne anziane sole o immigrate, mostre fotografiche, rassegne cinematografiche e attività educative per adolescenti: sono solo alcune delle iniziative che prenderanno il via nelle prossime settimane in Valle d’Aosta grazie ai 12 progetti di altrettante associazioni.
I progetti, ammessi e finanziati sui due bandi “Benessere equo e sostenibile (BES)” e “Connessioni sociali” pubblicati a dicembre scorso, ora entreranno nella fase di realizzazione grazie anche alla risorse – complessivamente sono più di 86.000 euro – messe in campo dalla coprogettazione attivata tra il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta ODV (CSV) e la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.
I progetti si articolano in due diversi ambiti di intervento: da una parte sono iniziative legate a salute, prevenzione e sostenibilità e quindi stili di vita consapevoli, educazione ambientale e alimentare, economia circolare e contrasto allo spreco, dall’altra sono azioni attuate per rafforzare legami e reti di prossimità in una regione dove dispersione abitativa e distanza dai servizi possono generare solitudine e fragilità, favorendo incontro tra generazioni, partecipazione giovanile e contrasto all’isolamento, con destinatari principali gli anziani, le famiglie fragili, le persone con disabilità o non autosufficienti.
Le attività saranno realizzate da reti partenariali di OdV e/o APS, con un capofila responsabile dell’attuazione, e si svolgeranno tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2026, secondo i cronoprogrammi dei singoli progetti.
I 12 progetti finanziati
Titolo progetto
Associazione titolare
Contributo
Black History Month: Storie da ricucire (III edizione)
AIACE Valle d’Aosta APS
9.369,10 €
Giovani e Dono
Associazione Verrès per Tutti
5.568,91 €
“Lei è” – Ella es!
Associazione Donne Latino-Americane VdA “Uniendo Raices” OdV
5.719,59 €
EsisTiAMO
TUTTI UNITI PER YLENIA APS (TUPY)
6.075,17 €
Respirare insieme
CODACONS Valle d’Aosta
5.932,50 €
Mani che crescono
Opera Omnia APS
12.243,00 €
La parte che non vedevate
Incontroluce APS
6.586,65 €
MUSICARTE 2026: Le conte de in co…
GRUN APS (Saint-Vincent)
7.378,56 €
Pedalare verso salute e benessere
FIAB Aosta à Vélo APS
8.067,08 €
Voci Vicine
CREIS – Centro Ricerca Europea per l’Innovazione Sostenibile ETS
9.371,68 €
Essere protagonisti di una comunità
AUSER Valle d’Aosta
3.635,10 €
Star bene insieme
ANTEAS
6.066,24 €
Attività a sostegno delle iniziative di interesse generale a valere sul fondo ministeriale anno 2024, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore” CUP B51H25000000002 - CIG B68499082E
Per informazioni:
Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta Via Xavier de Maistre 19 – 11100 Aosta Tel. 0165230685
e-mail: info@csv.vda.it www.csv.vda.it