Famiglie sotto pressione: prezzi alle stelle e governo fermo

Di fronte a una spirale di aumenti che colpisce i beni essenziali, la sensazione sempre più diffusa è quella di una politica che osserva il problema senza intervenire con decisione. In un momento in cui il potere d’acquisto delle famiglie continua a ridursi, l’inerzia del governo rischia di trasformare una crisi dei prezzi in una vera emergenza sociale.

A marzo 2026 il quadro per i consumatori italiani appare infatti particolarmente preoccupante. L’inflazione generale si colloca intorno al 18%, ma nel comparto alimentare il dato stimato sfiora il 25%. In pratica, gli italiani spendono di più per portare a casa meno prodotti. Il risultato è una progressiva riduzione dei volumi di acquisto e una corsa sempre più evidente verso i discount e le marche del distributore, ormai percepite come l’unica via per contenere il carrello della spesa.

Secondo Federconsumatori, la tendenza è ormai strutturale. «Le famiglie stanno cambiando abitudini di consumo in modo drastico – spiegano dall’associazione – riducendo gli acquisti e orientandosi verso i canali più economici. Non si tratta più di scelte occasionali ma di una strategia di sopravvivenza per far quadrare i conti».

A complicare ulteriormente la situazione si aggiungono i rincari legati ai trasporti. Le previsioni indicano aumenti per benzina, diesel e pedaggi autostradali, con effetti a catena su tutta la filiera dei beni trasportati. In altre parole, costi più alti per la logistica finiranno inevitabilmente per tradursi in ulteriori aumenti sugli scaffali dei supermercati.

Ancora più allarmante è la situazione dell’energia. Il prezzo del gas ha registrato un’impennata improvvisa sui mercati internazionali: ad Amsterdam le quotazioni hanno segnato un incremento superiore al 39%, arrivando a 58,39 euro al megawattora, con picchi oltre i 63 euro. Alla base dell’aumento vi sono le tensioni geopolitiche legate all’escalation del conflitto in Medio Oriente e alla chiusura dello stretto di Hormuz, snodo strategico per le forniture energetiche globali.

Il problema, denunciano le associazioni dei consumatori, è che il sistema europeo continua a legare il prezzo dell’elettricità a quello del gas. «In assenza del disaccoppiamento tra gas ed energia elettrica – avverte Federconsumatori – anche le bollette della luce rischiano di risentire pesantemente di questi rialzi».

Le conseguenze sui bilanci domestici potrebbero essere molto pesanti. Secondo le stime dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, una famiglia che utilizza il gas per riscaldamento, acqua calda e cucina potrebbe trovarsi a pagare fino a 349 euro annui in più se i prezzi dovessero stabilizzarsi sui livelli attuali. Più contenuto, ma comunque significativo, l’impatto sull’elettricità, con un aumento medio stimato di circa 114 euro all’anno.

Nel frattempo crescono anche altri costi inevitabili per le famiglie. Nel settore delle assicurazioni auto si registrano aumenti particolarmente marcati nel Mezzogiorno, con rincari che in alcune aree raggiungono il 12%.

In questo contesto la fiducia dei consumatori mostra solo un timido segnale di ripresa, che però non si traduce in una maggiore propensione alla spesa. Al contrario, la tendenza dominante resta quella di tagliare tutto ciò che non è strettamente necessario.

«La riduzione della spesa non essenziale è ormai una costante – sottolinea Federconsumatori – e se non arriveranno interventi strutturali per contenere i prezzi e sostenere il potere d’acquisto, il rischio è quello di una contrazione prolungata dei consumi con effetti negativi sull’intera economia».

Il problema, a questo punto, non riguarda più soltanto il costo della vita. Riguarda la capacità della politica di intervenire prima che la pressione sui bilanci familiari diventi insostenibile. E il tempo, per molte famiglie italiane, sembra ormai scaduto.