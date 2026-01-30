SNA Valle d’Aosta, continuità e nuove energie: Davide Omezzolli confermato presidente

Rafforzare la rappresentanza della categoria, accompagnare il cambiamento del settore e investire con decisione sul ricambio generazionale. È questo l’obiettivo che ha fatto da filo conduttore all’assemblea della sezione valdostana del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), chiamata nei giorni scorsi a rinnovare le cariche associative per il prossimo mandato.

L’incontro si è svolto ad Aosta, nella sede di Confcommercio Valle d’Aosta in piazza Arco d’Augusto, e ha sancito la conferma di Davide Omezzolli alla Presidenza della sezione SNA Valle d’Aosta, a riconoscimento del lavoro svolto e dell’impegno costante a tutela degli iscritti.

Accanto al presidente, l’assemblea ha eletto Cesare Clap e Luca Colletto Vice Presidenti, con Luca Colletto chiamato a ricoprire anche il ruolo di Segretario amministrativo. Entra nel Consiglio Direttivo come new entry Marco Miglietta, mentre completano l’organismo dirigente i consiglieri Nicole Moussanet, Sergio Amail, Marco Miglietta e Flavia Zanella.

Nel corso della relazione introduttiva, Omezzolli (nella foto) ha indicato con chiarezza le priorità del nuovo mandato, a partire da un tema che attraversa l’intero comparto assicurativo: il ricambio generazionale.

«Garantire continuità alla nostra professione significa creare le condizioni perché i giovani agenti non siano semplici spettatori, ma parte attiva della vita associativa», ha sottolineato il presidente. «Dobbiamo accompagnarli, responsabilizzarli e dare loro spazio anche nei ruoli decisionali».

Una linea che trova riscontro concreto nella composizione della nuova squadra dirigente. «La vicepresidenza affidata a Luca Colletto va proprio in questa direzione – ha spiegato Omezzolli – così come la volontà di valorizzare il contributo dei tanti giovani che negli ultimi anni hanno scelto di intraprendere l’attività di agente di assicurazione in Valle d’Aosta».

Non solo assetti interni. Nel dibattito assembleare è emersa anche la necessità di rafforzare il ruolo dello SNA come interlocutore credibile sul territorio, in un contesto normativo e di mercato in continua evoluzione. «Il nostro compito resta quello di rappresentare e tutelare la categoria – ha ribadito il presidente – mantenendo un dialogo costante con le istituzioni e promuovendo una visione moderna e inclusiva della professione».

La conferma di Omezzolli alla guida della sezione valdostana si inserisce dunque nel segno della continuità, ma con uno sguardo dichiaratamente rivolto al futuro. Un futuro che, per lo SNA Valle d’Aosta, passa da una governance condivisa, dall’apertura alle nuove generazioni e da un presidio sempre più attento delle specificità del territorio.