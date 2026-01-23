Cooperazione Italia-Francia: ad Aosta i dettagli del nuovo bando Interreg Alcotra

Una nuova finestra di opportunità si apre per gli enti e le imprese valdostane interessate alla cooperazione transfrontaliera. L’Assessorato regionale degli Affari europei ha annunciato per martedì 3 febbraio 2026 l'evento di presentazione del quarto bando Interreg ALCOTRA 2021–2027 per progetti singoli (finestra 2).

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione Giacomo Brodolini, si terrà in presenza dalle ore 14:30 alle 16:30 presso la Pépinière d’Entreprises di Aosta (Via Lavoratori – Vittime del Col du Mont, 24).

Le priorità finanziabili

Il bando mira a sostenere iniziative concrete che possano impattare positivamente sullo spazio di frontiera tra Italia e Francia. In particolare, per questa finestra, i finanziamenti riguarderanno tre pilastri strategici:

Economia: Ridinamizzare il tessuto economico dello spazio ALCOTRA. Ambiente: Rispondere alle sfide ecologiche e climatiche. Governance: Superare gli ostacoli amministrativi che frenano la cooperazione.

Un’occasione di orientamento

L'appuntamento non sarà solo una presentazione tecnica, ma un momento di orientamento per aiutare gli stakeholder locali a trasformare i bisogni del territorio in proposte progettuali solide. Sono invitati a partecipare rappresentanti istituzionali, economici e sociali della Valle d’Aosta.

Come partecipare

Per ragioni organizzative, la partecipazione è subordinata all'iscrizione obbligatoria tramite il modulo online dedicato. Per consultare il testo integrale del bando e i dettagli tecnici, è possibile visitare il sito ufficiale Interreg ALCOTRA o contattare l'ufficio via mail all'indirizzo alcotra@regione.vda.it.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi tramite il seguente link: https://forms.cloud.microsoft/r/ZEF3xLjVAs?origin=lprLink.

Per ulteriori informazioni: alcotra@regione.vda.it.

Link al bando: https://interreg-alcotra.eu/it/quarto-bando-la-selezione-di-progetti-singoli-finestra-2