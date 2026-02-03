Camere di commercio tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta: nuovo impulso alla collaborazione infrastrutturale ed economica

Giovedì 29 gennaio, presso il Mega Museo di Aosta, si è svolto un incontro tra le Camere di Commercio di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta dedicato alle infrastrutture e alle loro ricadute sui sistemi economici territoriali. All’incontro hanno partecipato i Presidenti delle Camere coinvolte, insieme ai rappresentanti di Unioncamere Piemonte e di Uniontrasporti, confermando la volontà di affrontare in maniera coordinata temi strategici per lo sviluppo economico dell’area. Tra gli altri erano presenti: Roberto Sapia, presidente della Chambre Valle d'Aosta, e Graziano Dominidiato, presidente di Fipe-Confcommercio VdA. Presente Luigi Bertshy, vicepresidente della Regione e assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Massimiliano Cipolletta per la Camera di Commercio di Torino, Luca Crosetto per la Camera di Commercio di Cuneo, Gian Paolo Coscia per la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Luigi Attanasio per la Camera di Commercio di Genova ed Enrico Lupi per la Camera di Commercio Riviere di Liguria, insieme al Vice Presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi, Angelo Santarella

Nel corso della riunione sono emerse esperienze e problematiche comuni legate ai collegamenti transfrontalieri, alla logistica, all’intermodalità e alla gestione delle grandi infrastrutture viarie e ferroviarie. È stata sottolineata la necessità di strumenti analitici condivisi per supportare la programmazione degli interventi e migliorare l’efficacia delle politiche territoriali.

Il presidente della Chambre, Roberto Sapia, porta il contributo al dibattito

È emersa con chiarezza l’esigenza di rafforzare il coordinamento tra territori con specificità differenti ma con difficoltà simili, che subiscono impatti diretti dalle interruzioni o dalle limitazioni delle principali direttrici di collegamento. L’incontro si è così trasformato in un punto di partenza per un percorso di collaborazione strutturato, con l’obiettivo di rendere più frequenti i momenti di confronto e sviluppare un lavoro comune per condividere dati, analisi, buone pratiche e proposte operative a beneficio del sistema produttivo.

La collaborazione tra le Camere potrà estendersi anche ad altri ambiti di interesse trasversale per le imprese, come il rafforzamento della competitività delle PMI, i processi di innovazione e digitalizzazione, la disponibilità di manodopera qualificata, l’impatto dei cambiamenti normativi e amministrativi e le strategie per aumentare l’attrattività territoriale. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso a investimenti e nuove opportunità di sviluppo, creando un sistema integrato tra territori confinanti.

Le Camere di Commercio intendono inoltre rafforzare l’azione congiunta di rappresentanza e confronto istituzionale, sviluppando posizioni condivise nei confronti di Unioncamere nazionale e delle rispettive amministrazioni regionali e nazionali, per portare in modo coordinato all’attenzione delle istituzioni le esigenze delle imprese e contribuire a definire politiche più efficaci per la crescita economica.

“Le infrastrutture rappresentano una condizione essenziale per la competitività delle imprese e per uno sviluppo equilibrato dei territori di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. L’incontro di Aosta ha confermato che molte difficoltà dei nostri sistemi economici sono comuni e richiedono risposte coordinate. Intendiamo consolidare una collaborazione stabile, rafforzare la rappresentanza congiunta e costruire strumenti permanenti di confronto tra i territori, valorizzando le esperienze locali e anticipando le criticità per accompagnare efficacemente lo sviluppo economico dei nostri territori”, hanno dichiarato congiuntamente i Presidenti delle Camere di Commercio partecipanti.