Pensioni di febbraio al via: pagamenti da lunedì 2 negli uffici postali valdostani

Scatterà da lunedì 2 febbraio il pagamento delle pensioni del mese in tutti i 71 uffici postali della Valle d’Aosta. A comunicarlo è Poste Italiane, che conferma la piena operatività della rete territoriale per garantire l’accesso alle prestazioni previdenziali su tutto il territorio regionale.

A partire dalla stessa data, le pensioni di febbraio saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito diretto. In questi casi, i pensionati potranno prelevare in contanti utilizzando uno dei 53 ATM Postamat presenti in regione, evitando così di recarsi allo sportello.

Poste Italiane ricorda inoltre che i possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti postali possono beneficiare gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante. La copertura è valida per gli episodi avvenuti entro due ore dal prelievo, sia se effettuato agli sportelli postali sia presso gli ATM Postamat.

Per agevolare l’utenza e ridurre i tempi di attesa, Poste Italiane consiglia ai pensionati, ove possibile, di recarsi negli uffici in tarda mattinata o nel pomeriggio, privilegiando i giorni successivi ai primi di pagamento, tradizionalmente più affollati.