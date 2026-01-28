 / ATTUALITÀ

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Domenico Parisi

L’Amministrazione comunale esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Domenico Parisi, già consigliere comunale e assessore, figura che ha dedicato molti anni della sua vita all’impegno pubblico e al servizio della comunità

Nato a Bova Marina (RC) il 14 marzo 1938, Domenico Parisi ha ricoperto più volte l’incarico di consigliere comunale nel corso di un lungo arco temporale, dal 18 luglio 1975 al 2 luglio 1993, attraversando diverse stagioni amministrative e contribuendo con costanza e senso di responsabilità alla vita istituzionale del Comune.

È stato inoltre assessore effettivo, incarico svolto nel 1978 e nuovamente nel 1986, distinguendosi per dedizione e attenzione ai bisogni della collettività.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale esprimono il proprio cordoglio ai familiari, ricordando il contributo di Domenico Parisi alla vita amministrativa del Comune.

