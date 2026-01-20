 / VIABILITÀ E MOBILITÀ

Lavori urgenti sulla SR 20 di Gressan: modifiche alla viabilità dal 21 al 23 gennaio

Istituito il senso unico alternato in località Capoluogo per interventi alla rete elettrica in bassa tensione.

Se l’economia digitale corre, quella su gomma dovrà invece rallentare per qualche giorno. L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente ha infatti comunicato la necessità di interventi urgenti per la riparazione di cavi elettrici in bassa tensione lungo la strada regionale n. 20 di Gressan.

I lavori interesseranno la località Capoluogo (al km 2+520). Per permettere l'intervento, sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo mobile o movieri. Il provvedimento scatterà alle ore 8:00 di domani, mercoledì 21 gennaio, e resterà in vigore fino alle ore 18:00 di venerdì 23 gennaio 2026

L'impianto semaforico sarà operativo 24 ore su 24, il che potrebbe comportare rallentamenti e code per i pendolari che percorrono la tratta tra Gressan e Aosta durante le ore di punta.

