Lavori urgenti sulla SR 20 di Gressan: modifiche alla viabilità dal 21 al 23 gennaio

Se l’economia digitale corre, quella su gomma dovrà invece rallentare per qualche giorno. L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente ha infatti comunicato la necessità di interventi urgenti per la riparazione di cavi elettrici in bassa tensione lungo la strada regionale n. 20 di Gressan.

I lavori interesseranno la località Capoluogo (al km 2+520). Per permettere l'intervento, sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo mobile o movieri. Il provvedimento scatterà alle ore 8:00 di domani, mercoledì 21 gennaio, e resterà in vigore fino alle ore 18:00 di venerdì 23 gennaio 2026.

L'impianto semaforico sarà operativo 24 ore su 24, il che potrebbe comportare rallentamenti e code per i pendolari che percorrono la tratta tra Gressan e Aosta durante le ore di punta.