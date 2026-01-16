Ad Aosta il contrassegno disabili diventa davvero europeo

Da lunedì 19 gennaio 2026 anche ad Aosta sarà attivo il servizio per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE). Una novità concreta, che punta a semplificare la vita alle persone con disabilità e a rendere più facile muoversi, parcheggiare e accedere alle aree riservate non solo in città, ma anche nel resto d’Italia.

Ma cos’è, in parole semplici, il CUDE?

È un sistema nazionale che collega i Comuni italiani attraverso una banca dati unica, permettendo alle amministrazioni di riconoscere automaticamente i contrassegni disabili rilasciati altrove. Tradotto: meno carte da mostrare, meno spiegazioni da dare, meno rischio di sanzioni ingiuste quando ci si sposta fuori dal proprio Comune di residenza.

I cittadini interessati dovranno rivolgersi allo Sportello Sosta e Mobilità di APS S.p.A., in corso Lancieri di Aosta 30.

Attenzione però: l’accesso allo sportello avviene solo su prenotazione online.

La prenotazione si effettua qui:

👉 https://apsaosta.it/servizi-strumentali/

Il codice univoco CUDE viene rilasciato dal Comune di residenza ed è collegato direttamente al contrassegno disabili europeo già in possesso del cittadino.

Per accedere alla piattaforma CUDE serve un’identità digitale:

SPID, oppure

Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Una volta registrato, il contrassegno è visibile agli altri Comuni aderenti, che possono verificarne la validità in tempo reale. Un passaggio che riduce drasticamente controlli inutili, comunicazioni preventive e perdite di tempo.

L’attivazione del CUDE ad Aosta non è solo un adempimento tecnico, ma un segnale chiaro: rendere la città più accessibile, più inclusiva e più moderna. La semplificazione delle procedure e l’uniformità di trattamento a livello nazionale aiutano davvero a migliorare l’autonomia negli spostamenti e la qualità della vita.

Per chi vuole approfondire il funzionamento del sistema nazionale, tutte le informazioni ufficiali sono disponibili sul Portale dell’Automobilista:

👉 https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/piattaforma-cude

Il consiglio è semplice: informarsi per tempo e prenotare con anticipo l’appuntamento allo sportello. Meno burocrazia si combatte anche così, arrivando preparati.