Tragedia sfiorata a Cervinia: valanga investe uno sciatore

Una valanga si è staccata oggi nella zona fuoripista di Plan Maison, a Cervinia, investendo uno sciatore. Immediato l’intervento del Soccorso Alpino Valdostano e della SAGF, che hanno raggiunto il luogo del distacco, individuando la persona semi-sepolta e procedendo all’estrazione.

Si tratta di un giovane uomo di 29 anni, residente in Lombardia e di origine orientale, che è stato subito trasportato in Pronto Soccorso all’ospedale di Aosta per accertamenti diagnostici e cure necessarie. Fortunatamente le lesioni riportate sono risultate lievi, con contusioni di modesta entità, e il paziente è stato dimesso nella stessa giornata.

L’area è stata bonificata con unità cinofila, sopralluogo a terra e sorvolo dall’alto: non sono state rilevate altre persone coinvolte e la perlustrazione ha dato esito negativo. La tempestività dell’intervento ha evitato che l’incidente si trasformasse in tragedia, ricordando ancora una volta i pericoli dei percorsi fuoripista e l’importanza della prudenza in montagna.

Il Soccorso Alpino sottolinea come la collaborazione tra unità a terra, cinofile e sorvolo aereo sia cruciale per ridurre i rischi e garantire un soccorso efficace in situazioni di emergenza, soprattutto in contesti alpini complessi come quelli della Valle d’Aosta.