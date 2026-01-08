Aosta: Via Lavoratori-Vittime del Col du Mont chiusa per lavori Pnrr: deviazioni e nuovi sensi obbligati

Aosta cambia temporaneamente la viabilità in uno dei suoi assi più trafficati della zona est della città. Con l’ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2026, il Comune dispone la chiusura di un tratto di via Lavoratori-Vittime del Col du Mont per consentire i lavori del Pnrr legati all’apertura del nuovo collegamento viario tra via Col du Mont e via Page.

Le modifiche scatteranno dal 12 gennaio al 27 febbraio 2026 – e comunque fino a fine lavori – con orario continuato 00.00–24.00.

Il provvedimento prevede:

chiusura della carreggiata di via Lavoratori-Vittime del Col du Mont

nel tratto compreso tra via Berthet e la nuova rotatoria in costruzione

area di cantiere con mezzi d’opera attivi anche in orario notturno.

Il traffico verrà deviato su via Berthet per i veicoli provenienti da Nord e, per chi arriva da Ovest ed Est, sarà utilizzata la nuova strada di collegamento tra via Col du Mont e via Page.

L’ordinanza introduce anche alcune regole temporanee:

svolta obbligatoria a sinistra su via Berthet per chi percorre il tratto occidentale

➜ con obbligo di dare precedenza

svolta obbligatoria a destra su via Berthet per chi proviene dalla zona della chiesa di Sant’Anselmo

➜ con STOP all’incrocio

Gli agenti della Polizia locale potranno disporre ulteriori modifiche in caso di necessità o congestione.

In caso di chiusura del marciapiede:

dovrà essere creato corridoio protetto di almeno 1 metro

oppure i pedoni saranno indirizzati sul lato opposto, con apposita segnaletica.

Dovranno sempre essere garantiti:

accessi agli edifici

passi carrabili

attività commerciali

attraversamenti pedonali.

Se le condizioni meteo non permetteranno di lavorare, le date potranno slittare al primo giorno utile, previa comunicazione del soggetto esecutore agli uffici comunali.

Sono consentite brevi chiusure totali del transito veicolare e pedonale solo per movimentazioni di materiali e per il tempo strettamente necessario.

A fine cantiere:

sarà ripristinata la normale circolazione veicolare e pedonale

la segnaletica temporanea verrà rimossa

la nuova viabilità collegata al tratto in apertura entrerà progressivamente a regime.