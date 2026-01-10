Viaggio della fiamma olimpica ad Aosta: scattano divieti e chiusure, ecco tutte le strade coinvolte

Il “Viaggio della Fiamma Olimpica” porta con sé festa, curiosità e una grande partecipazione di pubblico, ma anche inevitabili disagi per chi deve muoversi in città. Con un’apposita ordinanza, il Dirigente dell’Area A6 – Polizia locale ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in diverse vie e piazze di Aosta, per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione del 12 gennaio 2026.

Il provvedimento si rende necessario alla luce dell’elevato numero di partecipanti previsto e del passaggio del corteo nelle principali arterie cittadine. L’ordinanza prevede divieti di transito, limitazioni alla sosta con rimozione forzata e l’occupazione di suolo pubblico in alcune aree strategiche della città.

Di seguito pubblichiamo integralmente il calendario delle limitazioni, così come riportato nell’ordinanza comunale.

CALENDARIO COMPLETO DELLE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

dalle ore 17.00 dell’11 gennaio 2026 alle ore 23.00 del 12 gennaio 2026

è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il parcheggio di via Monte Vodice adiacente alla nuova Università, nonché Jardin de l’Autonomie, nei 6 stalli di via Monte Vodice angolo Piazza della Repubblica e lungo via Monte Vodice lato sud/est, per il posizionamento dei mezzi necessari allo svolgimento della manifestazione;

dalle ore 17.00 dell’11 gennaio 2026 alle ore 23.00 del 12 gennaio 2026

è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su via Monte Solarolo, 24 stalli (14 a nord e 10 a sud) di Piazza della Repubblica angolo via Monte Solarolo, per agevolare le manovre di svolta dei trucks da Piazza della Repubblica in via Monte Solarolo;

dalle ore 17.00 dell’11 gennaio 2026 alle ore 23.00 del 12 gennaio 2026

è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio di via Monte Pasubio per il posizionamento dei mezzi necessari per lo svolgimento della manifestazione;

dalle ore 19.00 dell’11 gennaio 2026 alle ore 12.00 del 13 gennaio 2026

è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera Piazza Plouves per il posizionamento dei veicoli a seguito della manifestazione;

dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 12 gennaio 2026

è istituito il divieto di transito e sosta in Piazza della Repubblica per il corretto svolgimento della manifestazione;

dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del 12 gennaio 2026

è istituito il temporaneo divieto di transito a tutti i veicoli, compresi i veicoli titolari di permesso ZTL e i mezzi del trasporto pubblico di linea, ad eccezione di quelli autorizzati al seguito della manifestazione sportiva “Viaggio della Fiamma Olimpica”, nelle seguenti vie e piazze:

• Viale Piccolo San Bernardo

• Via Chambéry

• Via Festaz

• Via Conseil de Commis sud

• Via Carrel

• Via Vevey sud

• Via Torino

• Via Garibaldi

• Piazza Arco d’Augusto

• Ponte vecchio sul Buthier

• Via Mont Velan

• Ponte nuovo sul Buthier

• Via F. Chabod sud

• Via Sant’Anselmo

• Piazza Chanoux

• Via de Tillier

• Via E. Aubert

• Via Monte Solarolo (attraversamento sud)

• Piazza della Repubblica

È inoltre richiesto lo spegnimento delle telecamere di videosorveglianza delle ZTL dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 12 gennaio 2026 per il transito dei veicoli della manifestazione. Ulteriori modifiche, in deroga a quanto sopra, potranno essere impartite dagli agenti e funzionari di Polizia Stradale per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

In pratica, Aosta per un giorno cambierà volto: prima il passaggio della Fiamma, poi il graduale ritorno alla normalità. Per chi deve spostarsi in auto, il consiglio è semplice: controllare gli orari, evitare le zone interessate e, se possibile, muoversi a piedi o con largo anticipo.