Élection du Conseil d’administration de l’Association Régionale Amis des Batailles de Reines pour la période 2026–2029

Le 10 janvier 2026, à 9 h 30, au siège de l’Association Régionale Amis des Batailles de Reines à Saint-Christophe (AO), s’est tenue l’élection des membres du Conseil d’Administration de l’association pour la période 2026–2029. L’assemblée des membres et des délégués a procédé au renouvellement du bureau, marquant ainsi une nouvelle étape dans la vie d’une réalité associative profondément enracinée dans la tradition valdôtaine des Batailles de Reines.

Le nouveau bureau pour la période 2026–2029 est composé comme suit : Roberto Bonin, Président ; Fabio Lombardo, Vice-président ; membres de direction : Vilmo Bizel, Diego Deveynes, Denis Foudon, Patrick Jacquemod, Christopher Letey, Loris Pieiller et Davide Ramires. Une équipe qui réunit expérience, continuité et renouvellement, avec l’objectif de valoriser et organiser les activités liées au monde des éleveurs et aux rencontres traditionnelles entre reines de race bovine valdôtaine.

Roberto Bonin, confirmé Président pour son troisième mandat, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui collaboreront au bon fonctionnement de l’association. Il a remercié les délégués et les comités locaux, véritables piliers du mouvement, soulignant l’importance de leur engagement quotidien sur le territoire. À travers ses mots transparaît la volonté de poursuivre le travail entrepris ces dernières années : renforcer l’organisation des batailles, promouvoir la culture rurale et maintenir une forte participation communautaire autour d’une tradition identitaire.

Cette élection ouvre donc une nouvelle phase pour l’Association Régionale Amis des Batailles de Reines, appelée à accompagner les saisons à venir avec une gouvernance consolidée et la passion intacte pour une des expressions les plus caractéristiques de la vie agricole valdôtaine.