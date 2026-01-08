Infinite possibilità – gesto, materia e ricerca come linguaggio espressivo

Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 17.00, la Lilium Art Gallery di Perosa Argentina inaugura Infinite Possibilità, mostra personale di Bruna Racca che porta al centro dell’attenzione il linguaggio dell’astrazione informale come spazio di libertà, ricerca e consapevolezza espressiva. Un’apertura pensata come vera festa dell’arte: musica jazz con sassofono dal vivo, buffet conviviale e, soprattutto, la presenza dell’artista, pronta a dialogare con pubblico, villeggianti e valligiani curiosi.

La pittura di Bruna Racca si colloca in un informale materico e gestuale, dove il colore non descrive, ma agisce. Non rappresenta qualcosa: accade. Sulla tela restano le tracce di un processo emotivo fatto di tensioni, stratificazioni e silenzi, in cui il gesto pittorico diventa necessario, mai ornamentale.

Qui l’informale non è improvvisazione caotica: è scelta consapevole. È rifiuto della forma chiusa e rassicurante, ed è apertura a una pittura che nasce dall’ascolto della materia, dal corpo che dipinge, dal dialogo fra intenzione e imprevisto. Una libertà che si conquista, non si subisce.

Una ricerca recente ma intensa

Le opere in mostra raccontano un anno di lavoro concentrato e rigoroso. Racca esplora possibilità cromatiche, equilibri di materia, dinamiche del gesto, costruendo un vocabolario visivo personale e coerente, anche quando appare spontaneo. La tela diventa campo di prova: luogo di confronto tra controllo e abbandono, tra progetto e accadimento.

Ne nasce una pittura istintiva ma non superficiale, che arriva diretta allo spettatore e chiede qualcosa in cambio: tempo, attenzione, disponibilità emotiva. Non illustra: interroga.

Infinite Possibilità si inserisce nella programmazione della Lilium Art Gallery, spazio espositivo che da anni lavora sulla crescita degli artisti e sulla costruzione di relazioni nel contemporaneo. Centrale è stato il confronto con la direttrice Giuliana Salvai, che ha sostenuto la direzione intrapresa da Racca, così come lo scambio con artisti del territorio, tra cui Fausto Ghiglia, attento osservatore e scopritore di nuovi talenti.

La galleria ha sede in Via Roma 55 a Perosa Argentina (TO) e si conferma punto di riferimento culturale per la valle, capace di unire qualità della proposta e clima accogliente.

La mostra sarà aperta dal 17 al 25 gennaio 2026.

– Fine settimana: ingresso gratuito, dalle 15.00 alle 18.00

– Giorni feriali: visitabile su prenotazione

Un buon inizio d’anno per chi ama l’arte informale, ma anche per chi è semplicemente curioso di lasciarsi sorprendere da gesto, materia e… infinite possibilità.