Ilaria Nicosia et Vittoria Mosconi représentent la Vallée d'Aoste au Parlement Jeunesse du Québec

Ilaria Nicosia, 25 ans, de Saint-Pierre, maîtrise en droit, et Vittoria Mosconi, 23 ans, de Saint-Rhémy-en-Bosses, étudiante en géologie à l'Université de Turin, représenteront la Vallée d'Aoste à la 76e édition du Parlement Jeunesse de Québec. Cet événement, qui se tiendra à l'Assemblée nationale québécoise du vendredi 26 au mardi 30 décembre 2025, rassemblera une centaine de jeunes pour une simulation parlementaire.

Organisé chaque année pendant les fêtes de Noël, le Parlement Jeunesse du Québec - pour sa 76e édition - propose des débats sur quatre thèmes d'actualité: la réforme du système de justice, l’état du futur, l’exploitation spatiale et le retour de la méritocratie. Occupant les sièges de véritables députés, les participants émettent leurs opinions, préparent leurs interventions en Chambre ou leurs articles pour le journal La Colline, défendent leurs points de vue et sont appelés à voter pour ou contre des projets de loi entièrement rédigés par leurs pairs. Ainsi, le temps d’une brève législature, les participants apprennent les rouages de la démocratie québécoise et du journalisme politique.

Les Valdôtains y participent grâce à la collaboration entre le Pjq et le Conseil des Jeunes Valdôtains avec le soutien du Conseil régional de la Vallée d'Aoste.

Ilaria Nicosia

«Cette initiative offre une occasion précieuse de formation civique, de dialogue démocratique et d’ouverture sur le monde, en permettant à nos jeunes de se confronter à des thématiques d’actualité majeures et de vivre concrètement les mécanismes du débat parlementaire et du journalisme politique - a dit le Président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi -. À Ilaria et Vittoria, j’adresse mes meilleurs voeux et je salue la collaboration entre le Parlement Jeunesse du Québec, le Conseil des Jeunes Valdôtains et le Conseil régional de la Vallée d’Aoste.»