Tunnel du Mont-Blanc, réouverture le 12 décembre à 17 heures

Après plus de trois mois de chantier continu, avec ouvriers, techniciens et ingénieurs à l’œuvre jour et nuit, le Tunnel du Mont-Blanc est prêt à rouvrir. La réouverture est prévue pour vendredi 12 décembre à 17 heures, à condition que les derniers tests de sécurité — plus de 800 au total — soient tous concluants.

La complexité de l’opération est apparue dès le départ : plus de 150 personnes ont travaillé sans interruption pendant 102 jours, totalisant plus de 150 000 heures. Il a fallu démonter les installations, fraiser la voûte avec des techniques adaptées aux caractéristiques géologiques, traiter les infiltrations d’eau, imperméabiliser, poser les nouveaux éléments préfabriqués, reconstruire les zones techniques et réinstaller tous les dispositifs de sécurité.

Les imprévus n’ont pas manqué : parmi eux, la découverte d’anciens drains à quelques centimètres du revêtement et la gestion de la célèbre infiltration du secteur G26, enfin sécurisée grâce à une intervention spécifique.

La réouverture ne dépend pas seulement de la fin des travaux de génie civil mais aussi — et surtout — du bon fonctionnement des systèmes de sécurité : caméras, accélérateurs en voûte, câble thermométrique, éclairage, détection automatique d’événements. Tous ces éléments, démontés dans les zones de chantier, doivent désormais être parfaitement réintégrés dans le système de supervision LOGOS, qui contrôle en temps réel 36 000 données issues des 12 000 capteurs du tunnel.

Les vérifications concernent également les deux aires de régulation d’Aoste et de Passy. Ce n’est qu’après le feu vert final que l’autorisation de réouverture au trafic pourra être délivrée.

Le Tunnel du Mont-Blanc a plus de soixante ans et, après des décennies de maintenance courante, entre dans la phase des grandes opérations structurelles. La démolition et la reconstruction de petites portions de voûte permettent de comprendre comment intervenir dans les années à venir, chaque segment du tunnel présentant des caractéristiques constructives et des réactions différentes face aux sollicitations de la montagne.

Le chantier 2025 n’est pas seulement une intervention ponctuelle, mais un test opérationnel pour planifier les méthodes, les délais et l’impact des travaux futurs.

La longue interruption du trafic a également permis d’effectuer d’autres interventions :

inspections approfondies de la structure interne ;

retrait périodique du revêtement latéral en Glasal ;

sécurisation de dizaines de bouches de ventilation ;

remplacement de tout l’éclairage LED du tunnel et des canaux techniques ;

mise à jour des systèmes de climatisation des cabines de transformation.

Des opérations qui contribuent à renforcer globalement la sécurité et la fiabilité de l’ouvrage.

Le compte à rebours est lancé, Piero. Si les derniers contrôles confirment que tout fonctionne comme prévu, le Tunnel du Mont-Blanc sera de nouveau praticable à partir de 17 heures, vendredi 12 décembre, rendant à la Vallée d’Aoste et à tout l’arc alpin une liaison stratégique, plus sûre et plus moderne.