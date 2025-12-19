Cours de formation en langue française réservé aux titulaires de l’attestation de maîtrise de la langue française

L’Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques identitaires de la Région autonome Vallée d’Aoste - aux termes de l’article 6 de la loi régionale n° 25 du 8 septembre 1999 - organise un cours de formation réservé aux titulaires de l’attestation de maîtrise de la langue française visée à l’article 7 de la L.R. n° 52/1998 (à savoir les personnes ayant obtenu leur baccalauréat à partir de l’année scolaire 1998/1999 jusqu’à l’année scolaire 2017/2018) ou de l’attestation de maîtrise de la langue française visée à l’article 10 de la LR n° 11/2018 (à savoir les personnes ayant obtenu leur baccalauréat à partir de l’année scolaire 2018/2019) et titulaires d’un diplôme universitaire valable aux fins de l’enseignement (délivré avant le 31 juillet 2026), aux termes de la loi en vigueur.

Ce cours est organisé en vue de la dispense à titre permanent de l’épreuve de vérification de la maîtrise de la langue française prévue par la L.R. n°12/1993 permettant d’accéder aux emplois scolaires des différents degrés pour lesquels une maîtrise ou un diplôme universitaire sont requis (lettre b du premier alinéa de l’art. 2 de la loi régionale n° 25/1999).

L’avis public y afférent est disponible sur le site https://scuole.vda.it/legge-12-e-legge-25 .

Le personnel intéressé à participer au cours doit remplir la fiche d’inscription, uniquement en ligne, en se connectant au lien disponible à l’adresse https://scuole.vda.it/legge-12-e-legge-25 (Iscrizione al corso di aggiornamento LR 25/99) et l’envoyer avant le 27 janvier 2026 à minuit (délai de rigueur).

Pour plus de renseignements : 0165/273 215-314.