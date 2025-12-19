Cours de recyclage en langue française pour enseignants non titulaires

L’Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques identitaires de la Région autonome Vallée d’Aoste organise une activité spécifique de recyclage en langue française pour les enseignants non titulaires, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’art. 9 de la L. R. n° 12 du 8 mars 1993.

L’avis public y afférent est disponible sur le site https://scuole.vda.it/legge-12-e-legge-25 .

La liste des catégories de personnel devant suivre le cours de recyclage afin que leur certificat reste valable figure dans l’Annexe B de l’avis.

Le personnel intéressé à participer au cours de recyclage doit remplir la fiche d’inscription uniquement en ligne, selon les indications dont à l’annexe B, en se connectant au lien disponible à l’adresse

https://scuole.vda.it/legge-12-e-legge-25

(Iscrizione al corso di aggiornamento LR 12/93) et l’envoyer avant le 27 janvier 2026 à minuit (délai de rigueur).

Le personnel enseignant non titulaire qui a participé, au cours des cinq dernières années de validité de son certificat, à l’un des cours de recyclage en français organisés par l’Administration scolaire régionale ou susceptibles d’être reconnus par celle-ci, peut en demander la reconnaissance aux termes du troisième alinéa de l'article 9 de la LR n° 12/1993. À cette fin, il doit présenter une demande documentée avant le 27 janvier 2026 selon les modalités prévues dans l’Avis.

Pour plus de renseignements : 0165/273 215-314.