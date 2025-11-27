Calendrier de l’Union Valdôtaine 2026 : un hommage à Corrado Gex

L’Union Valdôtaine remet au centre un objet humble, presque intemporel : le calendrier. « Un outil précieux, simple et ancien comme la terre que nous cultivons », rappelait le Mouvement en présentant cette première édition. Il l’était autrefois, lorsqu’il réglait le rythme des semailles et des récoltes. Il l’est encore aujourd’hui, dans nos cuisines, nos bureaux, nos poches. Et il le sera demain, comme une petite boussole qui suit le fil de nos journées et de nos projets.

Pour inaugurer cette nouvelle tradition, l’Union a choisi de consacrer son calendrier 2026 à une figure qui dépasse les générations : Corrado Gex. Le soixantième anniversaire de sa disparition offre l’occasion de raviver une mémoire forte, mais surtout d’interroger ce qu’elle représente encore pour notre communauté. Aviateur visionnaire, pionnier audacieux, homme d’institutions respecté sur la scène régionale et nationale, Gex incarne une idée précise de la Vallée d’Aoste : celle d’un territoire qui n’a jamais attendu que les autres lui disent qui être, ni comment avancer.

Né en 1916 à Aoste, Corrado Gex grandit dans une Vallée d’Aoste encore rurale, où sa passion pour le vol se révèle très tôt. Après une formation dans l’aviation militaire, il devient l’un des pilotes italiens les plus prometteurs de l’après-guerre, connu pour son audace, sa précision technique et son attachement indéfectible à sa terre natale. Élu député en 1958, il porte à Rome les revendications autonomistes valdôtaines avec une énergie rare, défendant les droits linguistiques, les infrastructures alpines et le développement d’une autonomie moderne. Sa mort tragique en 1966, dans un accident d’avion au col de Joux, met fin à une trajectoire fulgurante mais laisse une empreinte profonde dans la mémoire collective valdôtaine, où son nom reste synonyme de vision, courage et engagement.

Le calendrier devient alors plus qu’un simple objet : un rappel quotidien de cet esprit d’initiative, de ce courage tranquille, de cette fidélité à l’autonomie qui ont forgé l’identité valdôtaine. Chaque page, chaque mois, porte la marque d’un héritage que l’Union présente non seulement comme un souvenir, mais comme un engagement pour l’avenir. Choisir ce calendrier, c’est poser un geste de reconnaissance, soutenir un Mouvement qui revendique une histoire faite de cohérence et de détermination, et affirmer que la mémoire n’est pas un exercice du passé mais un moteur pour demain.

Disponible au siège central de l’Union Valdôtaine au prix de 10 euros, ce calendrier s’offre comme un signe d’appartenance, une présence discrète qui accompagne toute l’année, et un hommage sincère à une figure qui continue, soixante ans plus tard, à inspirer le cœur autonomiste de la Vallée d’Aoste.