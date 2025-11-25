Contre la violence de genre

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, l’Union Valdôtaine exprime sa condamnation la plus ferme envers toutes les formes de violence de genre et adresse sa reconnaissance à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour combattre ce fléau.

La violence à l’égard des femmes touche toutes les sociétés et traverse les générations. Elle se manifeste sous de multiples formes – physiques, psychologiques, économiques ou symboliques – et constitue une atteinte directe à la dignité, à la liberté et à l’égalité des femmes et des filles.

L’Union Valdôtaine dénonce avec force toute forme de violence, d’intimidation ou de discrimination fondée sur le genre. Elle appelle les institutions, les partis et mouvements politiques, les associations et l’ensemble de la communauté valdôtaine à unir leurs efforts pour promouvoir un changement profond des mentalités, fondé sur le respect, l’égalité et la solidarité.

Convaincue que la prévention de la violence de genre repose sur l’éducation, la sensibilisation et une tolérance zéro envers toute forme de violence, l’Union Valdôtaine encourage et soutient la mise en place de programmes éducatifs, d’actions concrètes de prévention, ainsi que de dispositifs d’accompagnement et de protection destinés aux victimes.