Météo de la Vallée d’Aoste : éclaircies, foehn et premières touches d’hiver

La Vallée d’Aoste vit une semaine de transition, rythmée par l’alternance entre passages nuageux, journées lumineuses et un foehn qui non seulement assèche l’air, mais offre anche quelques schiarite inattese. Selon le dernier bulletin de l’Ufficio meteorologico – Centro funzionale regionale, une saccature sur le bassin méditerranéen influence encore les confins alpins, tandis qu’un promontoire anticylonique est déjà prêt à s’installer entre jeudi et vendredi. Avant un nouveau changement attendu pour le week-end.

Mercredi 26 novembre 2025

La journée s’ouvre sous une nébulosité irrégulière sur le secteur nord-ouest, où quelques flocons peuvent encore se montrer le long des crêtes jusqu’à la mi-journée. Ailleurs, l’ambiance reste largement plus calme : un ciel assez ensoleillé, parfois voilé de nuages élevés, avec de belles éclaircies en soirée.

Les vents soufflent modérément du nord à 3000 mètres avant de tourner au nord-est, et plusieurs vallées subissent quelques épisodes de foehn. Les températures fléchissent légèrement en altitude, avec un zéro thermique oscillant de 1000 à 1500 mètres et des valeurs nettement négatives dès 3000 mètres. La pression remonte progressivement.

L’Ufficio meteorologico ne signale aucun phénomène particulier et attribue une attendibilité de 5/6 pour la journée.

Jeudi 27 novembre 2025

Le soleil domine presque partout, dans une journée calme et lumineuse, marquée seulement par l’arrivée de quelques voiles nuageux à partir de la fin d’après-midi.

Le foehn peut à nouveau se faire sentir dans plusieurs vallées, tandis qu’en altitude les vents restent modérés de secteur nord-est. Les températures remontent, notamment en montagne, même si les minimales en fond de vallée pourraient rester fraîches. Le zéro thermique passera de 500 à 1800 mètres au fil de la journée.

Pression stable et attendibilità toujours élevée (5/6).

Vendredi 28 novembre 2025

La matinée sera largement ensoleillée, avant que les nuages ne gagnent du terrain dans l’après-midi, surtout vers le nord-ouest où les premiers signes d’un changement se feront sentir.

Les vents tournent progressivement du nord-est vers le nord-ouest, toujours modérés à 3000 mètres, et le foehn pourra à nouveau descendre dans les vallées. Les températures poursuivent une légère hausse, avec un zéro thermique qui grimpe entre 1300 et 2200 mètres.

La pression amorcera un léger recul. L’Ufficio meteorologico attribue à la journée une attendibilità de 4/6.

Tendance pour les prochains jours

Le week-end s’annonce d’abord variable : samedi assez ensoleillé, avec des nuages et quelques flocons possibles sur les crêtes frontalières. Dimanche, quelques précipitations faibles sont attendues en matinée, avec une limite pluie-neige autour de 1000-1200 mètres, avant des éclaircies en après-midi.

Lundi restera assez lumineux, tandis que mardi devrait voir revenir une nébulosité irrégulière.

L’attendibilité générale pour cette période est estimée à 3/6.