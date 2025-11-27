Désignations politiques en mouvement

La réunion de la Conférence des Chefs de groupe, tenue le 24 novembre 2025, a laissé derrière elle un petit vent de réorganisation. Entre renouvellements, confirmations et équilibres politiques à préserver, plusieurs désignations ont été approuvées au sein des organes du Conseil de la Vallée et de la Région, avec l’objectif affiché de maintenir vivants les partenariats francophones et les espaces de coopération interparlementaire.

La première décision a concerné le Bureau de la section valdôtaine de l’Assemblée parlementaire de la francophonie, complètement reconstitué. Y siégeront désormais les Conseillers Marco Viérin, Aurelio Marguerettaz, Michel Martinet et Pierluigi Marquis pour la majorité, tandis que les minorités seront représentées par Clotilde Forcellati, Jean-Pierre Guichardaz et Eugenio Torrione. L’Assemblée parlementaire de la francophonie, créée pour renforcer la place du français dans le monde et encourager la démocratie et les droits humains, compte le Conseil de la Vallée parmi ses membres depuis 1988. Un ancrage ancien, qui témoigne d’un engagement constant sur le terrain linguistique et culturel.

Autre pièce importante du puzzle institutionnel : les nominations au Comité de coopération interparlementaire Vallée d’Aoste – Wallonie-Bruxelles – Jura. Le Président Stefano Aggravi, accompagné des Conseillers Corrado Jordan et Luisa Trione pour la majorité, ainsi que Corrado Bellora et Alberto Zucchi pour les minorités, en seront les membres effectifs. Les suppléants désignés sont Laurent Viérin et Marco Viérin (majorité), Eleonora Baccini et Marco Carrel (opposition). Depuis sa création en 2000, ce Comité de coopération joue un rôle discret mais essentiel dans le rapprochement des trois assemblées francophones, encourageant échanges parlementaires et initiatives culturelles communes.

La séance a également désigné la représentante des minorités au Comité 80e Autonomie, organe chargé des célébrations du quatre-vingtième anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie. La Conseillère Chiara Minelli rejoint ainsi le Président Stefano Aggravi et les Présidents des premières et cinquièmes Commissions, Marco Viérin et Luisa Trione, qui siègent déjà pour le compte du Conseil. Créé par la loi régionale 14/2023, ce Comité aura pour mission d’accompagner un calendrier de projets jusqu’en 2028, entre mémoire, réflexion historique et valorisation du patrimoine autonomiste.

Enfin, la lutte contre les violences faites aux femmes s’invite elle aussi dans la redistribution des rôles. Les Conseillères Luisa Trione (majorité) et Eleonora Baccini (opposition) ont été nommées au Forum permanent contre la violence de genre, espace prévu par la loi régionale 4/2013 pour coordonner institutions, acteurs sociaux et parcours de prévention. Ce Forum, loin d’être symbolique, représente l’un des rares lieux où majorité et opposition collaborent ouvertement sur un enjeu transversal et urgent.

Des nominations techniques, certes, mais qui composent le paysage discret — et pourtant décisif — des équilibres politiques valdôtains.