Grand Continent Summit : la Vallée d’Aoste au cœur de l’Europe du 2 au 5 décembre

Après le succès des deux premières éditions, la revue Grand Continent revient en Vallée d’Aoste : du 2 au 5 décembre 2025, en partenariat avec la Région autonome, se tiendra le Sommet Grand Continent, le grand rendez-vous annuel dédié à l’avenir du continent européen.

Pendant quatre jours, plus de 180 personnalités internationales se retrouveront entre Saint-Vincent, Aoste, Verrès et Breuil-Cervinia pour aborder les grandes mutations numériques, écologiques et géopolitiques qui traversent l’Europe. Parmi les participants, des chefs d’État et de gouvernement, dont le Premier ministre croate, la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, ainsi que les vice-présidentes d’Espagne et de Moldavie, accompagnés de quinze ministres européens et de plusieurs banquiers centraux. À cela s’ajoutent des dirigeants d’institutions internationales, tels que les secrétaires généraux de l’OCDE et du Conseil de l’Europe, le chef des services secrets britanniques et de nombreuses figures intellectuelles, parmi lesquelles la lauréate du Prix Nobel de la Paix Oleksandra Matvijčuk, l’écrivain Giuliano da Empoli, Charlotte Casiraghi, le conseiller en intelligence artificielle de François Ier, Paolo Benanti, et l’astronaute Samantha Cristoforetti.

Le sommet, riche en événements ouverts au public, débutera le 2 décembre à 15 h à l’Université de la Vallée d’Aoste avec un colloque inaugural sur le thème des autonomies. Après le mot de bienvenue de l’assesseur régional aux Affaires européennes, Leonardo Lotto, la première table ronde traitera de l’autonomie régionale, en hommage à Valerio Onida, avec la participation du membre du Comité des Régions, Luciano Caveri, et de la présidente de la Fondation CRT, Anna Maria Poggi. La deuxième partie, de 17 h à 19 h, proposera une leçon magistrale de l’historien Patrick Boucheron sur l’autonomie urbaine en Europe, suivie d’une table ronde géopolitique sur l’autonomie européenne, avec la présence de l’ambassadeur de France en Italie, Martin Briens.

Le soir du 2 décembre, la soirée inaugurale au MegaMuseo d’Aoste offrira une réflexion sur l’avenir de l’humanisme avec Barbara Cassin, filologue et philosophe membre de l’Académie française, Pascal Lamy, président des Chaires d’anthropologie européenne de l’École normale de Paris, et Carlo Ossola, président de l’Istituto Treccani.

Une attention particulière sera portée aux jeunes : les 2 et 3 décembre, des activités dédiées aux étudiants se dérouleront à l’ex-Cotonificio Brambilla de Verrès et au Palais régional, abordant l’orientation scolaire dans le monde francophone et les enjeux de l’intelligence artificielle pour le développement d’un esprit critique, en présence de la surintendante Marina Fey.

Pour la première fois, France Culture couvrira l’événement depuis la Vallée d’Aoste : l’émission matinale Les Matins de France Culture, suivie par plus d’un million d’auditeurs chaque jour, sera réalisée en direct de la région les jeudi et vendredi, offrant au public francophone un suivi quotidien des thèmes et invités du sommet.

La présence de France Culture souligne l’importance croissante de la francophonie en Vallée d’Aoste, membre de l’Association internationale des régions francophones (AIRF) et invitée au Sommet de l’Organisation Internationale de la Francophonie, consolidant la Région comme un véritable carrefour européen.