Le lieu connecté, symbole d’une nouvelle ruralité alpine

Il est des bâtiments qui racontent l’histoire d’un territoire : l’ancienne école de la fraction de Châtaignère, silencieuse depuis plus de trente ans, fait aujourd’hui partie de ces lieux que l’on croyait définitivement voués à l’oubli, avant qu’une idée politique, sociale et académique ne vienne en modifier la destinée. À Challand-Saint-Victor, le projet « Le Lieu Connecté » prend forme dans ces murs, doté de financements européens et nationaux, mais surtout d’une visione territoriale qui assume une ambition : inventer une ruralité alpine capable d’accueillir le travail à distance.

Un an et demi après la conclusion d’AlpSatellites, projet international de recherche-action mené entre septembre 2022 et février 2024 et financé par l’Union européenne dans le cadre d’Interreg Spazio Alpino, la petite commune valdôtaine a décidé de transformer l’étude en action. L’Université de la Vallée d’Aoste, chef de file du partenariat, avait exploré les conditions favorables ou défavorables au développement du télétravail et des espaces de co-working dans les Alpes, en mettant à l’épreuve une idée simple et radicale : le numérique peut-il inverser le flux du dépeuplement, attirer familles et professionnels mobiles, et offrir de nouvelles ressources aux villages de montagne ?

Le projet « Le Lieu Connecté » est la traduction concrète de cette hypothèse. Grâce à un financement du Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) de 990 000 euros, l’ancienne école sera restructurée pour accueillir des espaces de travail partagés équipés — poste de travail, connectivité, imprimantes, visioconférence — ouverts aux habitants, aux nouveaux résidents et aux touristes de passage désireux de conjuguer séjour et activité professionnelle.

« Nous sommes très satisfaits de ce financement, qui nous permet de récupérer ce bâtiment avec une idée innovante, a déclaré Michel Savin, maire de Challand-Saint-Victor. Nous espérons qu’il pourra rendre notre territoire plus attractif pour les touristes ou les nouveaux résidents potentiels, tout en offrant un service à la pointe à ceux qui vivent déjà ici ».

Pour les concepteurs d’AlpSatellites, cette étape représente davantage qu’un aboutissement : elle constitue une validation du concept. « AlpSatellites est né de l’hypothèse que, pour soutenir le développement des zones rurales alpines, on pouvait créer des espaces de co-working où habitants et touristes travaillent à distance, explique le professeur Angelo Benozzo, coordinateur scientifique du projet. Cette initiative, issue de la collaboration entre l’Université et l’Unité des Communes, est un exemple vertueux de recherche appliquée ancrée dans notre territoire ».

Derrière la rénovation d’un bâtiment se dessine la question plus vaste de l’avenir des Alpes à l’heure du travail délocalisé. Les communes de montagne ne cherchent plus seulement à retenir leurs habitants : elles tentent d’en accueillir de nouveaux — travailleurs flexibles, familles en quête de cadre de vie, entreprises distribuant leurs équipes. C’est probablement là que se joue la prochaine frontière de la ruralité alpine : non plus un refuge traditionnel, mais un espace connecté et habité, capable d’être choisi et non seulement subi.

À Châtaignère, le bâtiment ancien garde sa façade de pierre et son histoire. Mais, pour la première fois depuis longtemps, les lumières vont se rallumer aux fenêtres — non pas pour annoncer le retour d’une classe, mais pour accueillir une communauté mouvante, numérique, en transition. Dans les montagnes, un lieu fermé peut redevenir un lieu de passage. Et c’est peut-être ainsi que se mesure la vitalité d’un territoire.